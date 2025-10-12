پخش زنده
کشاورزان طرود شاهرود این روزها در حال برداشت خرما از ۷۸ هکتار از نخلستان های این روستا هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، معاون فنی جهاد کشاورزی شاهرود گفت: ۷۸ هکتار از سطح زیر کشت این نخلستان بارور و ۲۲ هکتار آن نهال است.
راحتی افزود: ۸۵ درصد محصول تولیدی خرمای این شهرستان به صورت تازه خوری مصرف و بقیه به صورت خرمای خشک و شیره خرما استفاده میشود .
خرمای تولیدی طرود در استان سمنان و استانهای همجوار مانند اصفهان، گلستان، خراسان، تهران و مازندران مصرف می شود.
مهمترین ارقام خرما در این منطقه کبکاب، زاهدی، شاهانی، مضافتی، برهی، مجول، پیارم و محلی است.