به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، معاون فنی جهاد کشاورزی شاهرود گفت: ۷۸ هکتار از سطح زیر کشت این نخلستان بارور و ۲۲ هکتار آن نهال است.

راحتی افزود: ۸۵ درصد محصول تولیدی خرمای این شهرستان به صورت تازه خوری مصرف و بقیه به صورت خرمای خشک و شیره خرما استفاده می‌شود .

خرمای تولیدی طرود در استان سمنان و استان‌های همجوار مانند اصفهان، گلستان، خراسان، تهران و مازندران مصرف می شود.

مهمترین ارقام خرما در این منطقه کبکاب، زاهدی، شاهانی، مضافتی، برهی، مجول، پیارم و محلی است.