مدیر عامل شرکت گاز چهارمحال و بختیاری از آمادگی کامل واحد‌های امداد و حوادث این شرکت برای ارائه خدمات مطلوب در فصول سرد سال خبر داد.

آمادگی واحد‌های امداد و حوادث گازرسانی چهارمحال و بختیاری برای ورود به فصل سرد سال

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، سلیمیان افزود: با توجه به کاهش دما در فصل‌های پاییز و زمستان، تمامی تمهیدات لازم برای حفظ ایمنی و استمرار خدمات گازرسانی در سطح استان در حال انجام است.

وی افزود: احد‌های امداد و حوادث گاز در حال برگزاری دوره‌های آموزشی و انجام تمرین‌های عملی برای مقابله با شرایط اضطراری هستند؛ همچنین تمامی تجهیزات مورد نیاز برای خدمات‌رسانی سریع‌تر و به موقع در زمان وقوع بحران در انبار‌ها ذخیره‌سازی شده‌اند.

مدیر عامل شرکت گاز چهارمحال و بختیاری با تأکید بر اهمیت همکاری شهروندان در زمینه مصرف بهینه گاز و اطلاع‌رسانی به واحد‌های امدادی در صورت بروز مشکل، گفت: گازرسانی به مناطق مختلف استان به صورت مستمر رصد می‌شود و در صورت بروز هرگونه مشکل، نیرو‌های امدادی در کمترین زمان ممکن به محل اعزام خواهند شد.

وی از شهروندان خواست تا با رعایت اصول ایمنی، از استفاده وسایل گازسوز در شرایط نامناسب خودداری کنند و در صورت بوی گاز یا مشاهده هرگونه نشتی، سریعاً با سامانه‌های امداد گاز تماس بگیرند.

این اقدامات برای ارتقاء ایمنی شهروندان و آماده‌سازی برای فصول سرد سال انجام می‌شود تا تمامی مناطق استان از خدمات پایدار گازرسانی بهره‌مند باشند.