شبکه مستند در رویداد ملی «ایران جان، فارس ایران»، مجموعه‌ای از مستند‌های شاخص درباره طبیعت، تاریخ، فرهنگ و مردم استان فارس پخش می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مستند «من یک چوپانم»، ساخته حمید هاشم‌زاده، با روایت زندگی عباس برزگر، کارآفرین موفق روستای بوانات، یک شنبه ۲۰ مهر پخش می‌شود.

دوشنبه ۲۱ مهر، مستند «قرابه‌ای در باد»، با نگاهی به سنت گلاب‌گیری و تهیه عرقیات گیاهی در فارس پخش می‌شود.

سه‌شنبه ۲۲ مهر، مستند «مجتهد لاری»، که روایتگر زندگی آیت‌الله سید عبدالحسین موسوی لاری، روحانی مجاهد دوران مشروطه است پخش می‌شود.

مستند «پردیس‌های ایرانی»، چهارشنبه ۲۳ مهر، پخش می‌شود که بینندگان را به تماشای باغ‌های تاریخی شیراز می‌برد.

پنج‌شنبه ۲۴ مهر، مستند «پاقلات»، روایت تلاش دوستداران محیط زیست در یکی از روستا‌های استان فارس، را پخش می‌کند.

جمعه ۲۵ مهر هم مستند «بنای محبت» پخش می‌شود، اثری که به تاریخ ساخت و گسترش حرم مطهر حضرت احمد بن موسی شاهچراغ (ع) می‌پردازد.

تمامی این مستند‌ها ساعت ۱۸ پخش و روز بعد ساعت ۱۳ بازپخش می‌شوند.

ویژه‌برنامه «ایران جان، فارس ایران»، تلاشی از شبکه مستند برای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، طبیعی و تاریخی استان فارس و پاسداشت زیبایی‌های این خطه از سرزمین ایران است.