وصول مالیات در شهرستان مهاباد دو برابر شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ مدیر حسابرسی مالیاتی شهرستان مهاباد گفت: میزان وصول مالیات در این شهرستان در نیمه نخست امسال نسبت به مدت مشابه دو برابر رشد داشته است.
جعفر محمودنژاد اقدمی افزود: از ابتدای امسال تاکنون بیش از یکهزار و ۱۳۰ میلیارد ریال مالیات در مهاباد وصول شده و جایگاه مهاباد را در میان شهرستانهای برتر آذربایجانغربی در زمینه وصول درآمدهای مالیاتی تثبیت کرده است.
محمودنژاد اقدمی اظهارکرد: بیش از ۱۵ هزار اظهارنامه مالیاتی مودیان بررسی و مالیات مربوطه دریافت شده که مشارکت شهروندان، نقش قابل توجهی در این موفقیت داشته است.
وی، با اشاره به اهمیت مالیات در توسعه شهری گفت: در سالجاری بیش از ۸۶۰ میلیارد ریال از محل مالیات بر ارزش افزوده به سه شهرداری مهاباد، گوگتپه و خلیفان پرداخت شده است که این منابع صرف اجرای پروژههای عمرانی، بهبود زیرساختها و ارتقای خدمات شهری میشود.
محمودنژاد اقدمی افزود: علاوه بر شهرداریها، ۲۴۵ میلیارد ریال به دهیاریها، ۱۵ میلیارد ریال به فرمانداری و روستاهای بدون دهیاری و هشت هزار و ۴۰۰ میلیون ریال نیز به امور عشایری پرداخت شده که نشاندهنده تلاش برای توزیع متوازن درآمدها و حمایت از همه مناطق شهرستان است.
وی، ضمن قدردانی از مشارکت فعال مردم در تحقق درآمدهای مالیاتی و نقش آنان در عمران شهری اظهار کرد: با توجه به شرایط اقتصادی ناشی از تحریمها، تورم و رکود کسبوکار، حمایت از تولیدکنندگان، مشاغل و بازاریان همواره در دستور کار اداره مالیاتی قرار دارد تا ضمن تقویت تولید داخلی، اقتصاد منطقه نیز پایدار شود.