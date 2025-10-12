به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ علی لقمانی گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با راه اندازی سامانه «جستجوی شغل» به نشانی https://kar.gov.ir/ پیدا کردن کار را برای افراد جویای شغل در همه مناطق کشور راحت کرده است.

وی افزود: کارجویان برای استفاده از امکانات سامانه «جستجوی شغل» باید در آن نام نویسی کرده و مشخصات خود را وارد کنند و این سامانه به طور رایگان رزومه کارجویان را صادر و درصورت نیاز به گذراندن دوره‌های مهارت، آنان را به مراکز فنی و حرفه‌ای معرفی می‌کند.

این سامانه با اعتبار سنجیِ اطلاعات شغلی، مهارتی و تحصیلی کارجویان، آنان را به کارفرمایان برای انتخاب مناسبترین افراد معرفی می‌کند.