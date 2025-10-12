وزیر کشور با تأکید بر اینکه دو رکن پیشگیری و آموزش موجب نجات جان انسان‌ها پیش از وقوع حادثه می‌شود، گفت: اجرای فرهنگ بیمه، به ویژه در مناطق پرخطر یکی از الزامات پیشگیرانه برای خسارات کمتر است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، اسکندر مومنی در گردهمایی رؤسای مراکز و مدیران بحران دستگاه‌های اجرایی کشور، با قدردانی از تلاش مدیران بحران در مواجهه با حوادث مختلف، اظهار کرد: بلایای طبیعی از گذشته وجود داشته، اما در سال‌های اخیر به‌دلیل تغییرات اقلیمی و مداخله انسان در محیط زیست، شدت و فراوانی آنها افزایش یافته است. ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست و لازم است برای بحران‌های احتمالی آینده، برنامه‌ریزی دقیق و اقدامات پیشگیرانه انجام شود.

وی با تأکید بر اینکه حفظ جان انسان‌ها در رأس همه برنامه‌های مدیریت بحران قرار دارد، گفت: بسیاری از حوادث قابل پیش‌بینی هستند و هر اندازه به جنبه‌های پیشگیرانه توجه کنیم، خسارات کمتری خواهیم داشت. اجرای فرهنگ بیمه، به ویژه در مناطق پرخطر، یکی از الزامات مهم در این مسیر است. در بسیاری از موارد می‌توان با اقداماتی ساده و کم‌هزینه مانند لایروبی مسیر‌های آبی، از وقوع بحران‌هایی همچون سیل جلوگیری کرد.

مومنی افزود: پس از پیشگیری، آموزش از اهمیت بالایی برخوردار است. وقتی هشدار صادر می‌شود، باید تمام افراد مخاطب بدانند چگونه از سلامت خود محافظت کنند. آموزش مؤثر، نیازمند تکرار و استمرار است؛ هر اندازه آمادگی پیش از حادثه بیشتر باشد، احتمال وقوع خسارت کمتر خواهد شد. دو رکن «پیشگیری» و «آموزش» پیش از وقوع حادثه می‌تواند ضامن حفظ جان انسان‌ها باشد.

وزیر کشور در ادامه با اشاره به نقش مردم در مدیریت بحران‌ها گفت: مشارکت مردمی در ایران ظرفیت ارزشمندی است که در حوادث مختلف جلوه پیدا کرده است. از زلزله سرپل ذهاب تا حادثه بندر شهید رجایی، کمک‌های مردمی نقش مؤثری در مدیریت شرایط داشته‌اند و باید با برنامه‌ریزی صحیح، این ظرفیت هدایت و ساماندهی شود.

مومنی در پایان با بیان اینکه مدیریت بحران در ایران از نظر میزان مشارکت و همبستگی مردمی با دیگر کشور‌ها قابل مقایسه نیست، تصریح کرد: نظم و هماهنگی دستگاه‌ها در کشور روندی رو به رشد دارد، اما نباید به وضعیت موجود قانع باشیم و باید برای دستیابی به هماهنگی کامل تلاش کنیم.