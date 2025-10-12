افتتاح ۲۸ طرح آموزشی در قزوین
همزمان با سراسر کشور ۲۸ طرح آموزشی و پرورشی در استان قزوین در قالب «نهضت توسعه عدالت در فضای آموزشی» افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، در راستای اجرای طرحهای «نهضت توسعه عدالت در فضای آموزشی» با مشارکت مردمی در سراسر کشور، صبح امروز ۲ هزار و ۴۰۷ طرح آموزشی، ۲ هزار و ۸۶۳ طرح «میدان همدلی» و ۱۳ هزار و ۵۷۶ مدرسه در قالب طرح شهید عجمیان با حضور رئیس جمهور به صورت ویدیو کنفرانس افتتاح شد.
استان قزوین نیز سهم قابل توجهی در این پروژهها داشته است. به طور مشخص، ۲۸ طرح آموزشی در استان به بهرهبرداری رسید که حاصل آن، ایجاد ۱۰۲ کلاس درس جدید با مساحت کلی ۱۹ هزار و ۱۴۰ مترمربع فضای آموزشی و با ۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال سرمایه گذاری بوده است.
۷۰ درصد از هزینههای این پروژهها از سوی خیرین تأمین شده است.
علاوه بر پروژههای عمرانی، در راستای طرح شهید عجمیان، ۳۶۶ مدرسه استان قزوین با همکاری گروههای جهادی مورد رنگآمیزی و تعمیرات اساسی کلاسهای درس قرار گرفتند که این بخش با اعتبار ۱۰۰ میلیارد ریال انجام شده است.