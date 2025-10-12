به گزارش خبرگزاری خبرگزاری صدا و سیما، فالح فیاض در این دیدار ضمن تبریک هفته گرامیداشت انتظامی به سردار رادان گفت: کشور دوست و برادر ایران همواره در کنار مردم عراق بوده است.

وی با اشاره به همکاری‌های تنگاتنگ دو کشور در حوزه‌های مختلف بر تقویت همکاری‌های امنیتی و انتظامی به ویژه در نقاط مرزی و هماهنگی‌های مشترک، و تبادل اطلاعات و امنیت مرزی بین دو کشور تأکید کرد.

در ادامه سردار رادان فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران ضمن قدردانی از تلاش‌های حشد الشعبی عراق در برگزاری کنگره اربعین حسینی گفت:نیرو‌های انتظامی کشورمان و نیروی‌های امنیتی عراق از جمله حشد الشعبی امسال هماهنگی خوبی در زمینه برگزاری مراسم اربعین داشتند.