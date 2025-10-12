به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ ناصر عتباتی با اعلام این خبر گفت: فردی در سال ۱۴۰۲ مرتکب قتل عمد شده بود که پرونده پس از طی مراحل دادرسی منجر به صدور حکم قصاص نفس متهم شده بود که با تایید آن در دیوان عالی کشور مقرر بود که حکم در سحرگاه ۱۷ مهرماه به اجرا گذاشته شود.

وی ادامه داد: به منظور اصلاح ذات البین با تلاش‌های صورت گرفته اولیای دم از حق خود گذشتند و بدین ترتیب ضمن فرصت دوباره زندگی به محکوم علیه با این گذشت که نشان از قلوب رئوف و بخشنده آنها دارد، دوازدهمین سازش پرونده قصاص استان رقم خورد.