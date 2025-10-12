خسارت‌های اقتصادی رژیم صهیونیستی از آنچه این رژیم ادعا می‌کند فراتر رفته و همین امر آن را به گرفتن وام مجبور کرده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، سلیم الجعدبی، کارشناس اقتصادی در گفتگو با شبکه المسیره گفت: حجم خسارت‌های مستقیم به حدود ۲۰۰ میلیارد دلار و خسارات‌های غیرمستقیم به ۲۰ میلیارد دلار رسیده و مجموعاً به ۲۲۰ میلیارد دلار بالغ می‌شود، یعنی به‌طور میانگین سالانه ۱۱۰ میلیارد دلار طی دو سال گذشته.

در حالی که وزیر دارایی رژیم صهیونیستی، بتسلئیل اسموتریچ، یک هفته پیش اعلام کرد حجم خسارت‌ها از ۸۹ میلیارد دلار فراتر نرفته است، این آمار با گزارش یادشده در تضاد است، به‌ویژه آنکه ارقام موجود از سوی مراکز پژوهشی وابسته به خود رژیم صهیونیستی منتشر شده است. ازاین‌رو، این داده‌ها ادعا‌های دولت این رژیم مبنی بر کوچک‌نمایی خسارت‌های اقتصادی را رد می‌کند.

رژیم صهیونیستی مدعی است که ذخایر ارزی‌اش حدود ۲۲۰ میلیارد دلار است، اما با توجه به آمار‌های ارائه‌شده، این رژیم ناچار شده از طریق انتشار اوراق قرضه و نیز استقراض مستقیم از وام‌دهندگان- چه از شهروندان و چه از شرکت‌های سرمایه‌گذاری - حدود ۵۰ میلیارد دلار وام بگیرد.

این امر نشان می‌دهد رژیم صهیونیستی در واقع آن میلیارد‌هایی را که به رخ می‌کشد، در اختیار ندارد؛ چرا که اگر چنین بود، به‌جای وام‌گیری با بهره‌ای تا ۵ درصد، می‌توانست از همان ذخایر مالی استفاده کند. این واقعیت همچنین تأیید می‌کند که اقتصاد رژیم صهیونیستی در دو سال گذشته دوره‌های بحرانی و دشواری را پشت سر گذاشته است و اکنون نیز خودِ این رژیم در مسیر پذیرش واقعیت خسارت‌های گسترده اقتصادی‌اش قرار گرفته است.

افزون بر این، رژیم صهیونیستی امروز با مشکل دیگری نیز روبه‌رو است، زیرا بزرگ‌ترین حامی مالی آن یعنی ایالات متحده که تا پیش از این تریلیون‌ها دلار برای پوشش هزینه‌های جنگ اختصاص می‌داد، اکنون خود با بحران مالی روبه‌رو شده است؛ چنان‌که امروز در آستانه یازدهمین روز تعطیلی دولت آمریکا قرار داریم.