مدیرکل حوزه ریاست مرکز حل اختلاف قوه قضاییه، دادگستری مازندران را از جمله استان‌های برتر کشور در حوزه صلح و سازش دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرکل حوزه ریاست مرکز حل اختلاف قوه قضاییه و دبیر ستاد ملی صبر با رئیس کل دادگستری استان مازندران دیدار و گفتگو کرد.

حامد محمدنظامی در دیدار با عباس پوریانی، دادگستری مازندران را از جمله استان‌های برتر کشور در حوزه حل اختلاف و صلح و سازش دانست و از رهایی ۸۳ محکوم به قصاص با اخذ رضایت اولیای دم در این استان خبر داد.

وی گفت: تلاش و اهتمام معاونت حل اختلاف دادگستری مازندران در راستای صلح و سازش و اخذ رضایت در پرونده‌های قضایی، قابل تقدیر است.

محمدنظامی با اشاره به فرهنگ غنی مردم استان مازندران تأکید کرد: با توجه به فرهنگ باستانی و کهن مردم دیار علویان، باید تلاش شود تا مازندران همواره به عنوان یک استان برتر در حوزه حل اختلاف و صلح و سازش مطرح باشد.

عباس پوریانی رئیس کل دادگستری مازندران نیز در این نشست با اشاره به آمار موفقیت‌های استان در این حوزه گفت: طی سال گذشته ۶۸ محکوم به قصاص با اخذ رضایت شاکیان از مجازات رهایی یافته و امسال نیز تاکنون ۱۵ نفر با رضایت اولیای دم به کانون خانواده خود بازگشته‌اند.

وی بر اجرای کامل برنامه‌های مرکز حل اختلاف قوه قضاییه در مازندران تأکید و تصریح کرد: الگوی تعالی دادگستری در حوزه حل اختلاف، در پیشبرد بهینه امور و تحقق اهداف مد نظر، تاثیر کم‌نظیری دارد.

در این جلسه، ابراهیم علیزاده نیکو، معاون حل اختلاف دادگستری مازندران نیز گزارشی از عملکرد این معاونت ارائه کرد.