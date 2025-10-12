به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، بانوان تکواندوکاراستان در مسابقات هانمادانگ بین المللی اصفهان خوش درخشیدند.

فرناز فارسی، ثمین باقری و سپیده افلاطونی در این پیکار‌ها نشان‌های طلا، نقره و برنز کسب کردند.

این مسابقات به میزبانی اصفهان برگزار شد.

بانوی هندبالیست استان در اردوی تیم ملی

کادرفنی تیم هندبال بانوان کشور عطیه شهسواری را به اردو دعوت کرد.

ملی پوشان از امروز به مدت یک هفته تمرینات خود را در تهران پیگیری می‌کنند.

شهسواری در فصل جاری لیگ برتر تیم سپاهان اصفهان را همراهی می‌کند.

شکست سنگین فوتسالیست‌های پردیس مقابل نماینده تبریز

پردیس در هفته دوازدهم لیگ برتر با نتیجه ۶-۲ بازی را به میزبان خود مس سونگون واگذار کرد.

نماینده استان با کسب ۱۴ امتیاز در رده نهم جدول رده بندی قرار دارد.

پردیس در هفته سیزدهم لیگ برتر، دوم آبان در سالن شهید بابایی از سن ایچ ساوه پذیرایی می‌کند.