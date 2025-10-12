ایجاد طرحهای زیربنایی در مرز چیلات با نگاه به آینده
استاندار ایلام گفت: زیرساختهای مرزی چیلات با افق بلندمدت ایجاد میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ «احمد کرمی» استاندار ایلام در نشست بررسی زیرساختهای مرز چیلات با بیان این که گشایش مرز چیلات در شهرستان دهلران به تقویت مرز مهران کمک میکند، اظهار داشت: زیرساختهای مورد نیاز این گذرگاه مرزی تازه مصوب باید با افق بلند مدت ترسیم و جانمایی شود.
وی با بیان اینکه پایانه مرزی چیلات نخستین مرز رسمی جدید استان پس از سالها است، افزود: پس از مرز مهران که سالهای ۸۲ افتتاح شد، تاکنون مرز رسمی جدیدی نداشتیم و هر آنچه بود، نقاطی به صورت غیررسمی بازگشایی شده بود.
کرمی از پیگیری برای اخذ مجوز و بهرهبرداری از ظرفیت مرز «هلاله شمالی» خبر داد و بیان کرد: طرح توجیهی اقتصادی این مرز در وزارت کشور در حال پیگیری است، همچنین طرح جامع مرز مهران و بازارچه مرزی مهران نیز در دستور کار قرار دارد.
استاندار ایلام با اشاره به انجام مطالعههای جامع طرح بازارچه و گذرگاه مرزی چیلات از سالهای گذشته مطرح کرد: این طرح پخته و بسیار جامع بوده که بخش عمدهای از مطالعات مرحله نخست آن به پایان رسیده است.
وی ادامه داد: در طرح این بازارچه، نگاه اقتصادی، بخش گردشگری و پایانه مرزی دیده شده است.
کرمی با قدردانی از زحمات دستگاههای متولی در حوزههای آبرسانی، برق و ارتباطات بر ضرورت تقویت برخی زیرساختها تاکید کرد و گفت: روشنایی مسیر، ایمنسازی، نصب تابلوها، آبرسانی و پوشش فیبرنوری و اینترنت از جمله مواردی است که باید تقویت شود.
وی گاز رسانی به این منطقه را نیز جزو برنامههای آتی عنوان کرد و یادآور شد: پوشش ارتباطی و زیرساختهای جادهای، آبراه و گازرسانی نیز در برنامه قرار دارد.
استاندار ایلام با بیان این که برای آمادهسازی زیرساختهای ضروری تا پیش از اربعین برنامهریزی شده است، اضافه کرد: باید بتوانیم در یک بازه زمانی مشخص، کارهای لازم را برای ارائه خدمات به زائران انجام دهیم.
کرمی بر لزوم درختکاری و سکوسازی در مسیر مرز چیلات تاکید کرد و افزود: منابع طبیعی باید بر اساس نقشه راه روشن و نه به صورت جزیرهای کار کند.
استاندار ایلام با اشاره به نگاه بسیار خوب و توسعهای دولت به مرزها، توضیح داد: این نگاه مثبت کمک میکند تا از ظرفیت مرزهای استان برای رونق اقتصادی، توسعه و اشتغالزایی بهره بیشتری ببریم.
سردار «سید صادق حسینی» فرمانده سپاه امیرالمؤمنین (ع) ایلام نیز در این نشست بر برنامهریزی و هدفگذاری برای بهرهبرداری از این گذرگاه در دو مقطع عید نوروز و اربعین حسینی تأکید کرد.
وی با بیان این که میتوان برای ایام نوروز هدف ترد زائر تعریف کرد، یادآور شد: هدفگذاری دوم برای ایام اربعین انجام میشود، اگرچه این ایام در فصل گرم سال قرار دارد و ممکن است با محدودیتهایی در امکانات مواجه باشیم.
سردار حسینی با اشاره به لزوم انجام مطالعات همهجانبه، تاکید کرد: باید با یک مطالعه جامع و مرحله بندی، افق بزرگی برای این گذرگاه ترسیم کنیم، این مطالعه باید جانمایی کامل و تعیین ظرفیتهای یک پایانه قابل قبول، هم برای مسافری و هم برای تجاری را شامل شود.
فرمانده سپاه امیرالمؤمنین(ع) ایلام با اشاره به ضرورت در نظر گرفتن ترافیک سنگین در ایام خاص، اظهار کرد: باید برای ارائه خدمات آب، برق، گاز و سایر موارد، راهحلهای مناسبی تعریف کرد و حریم جاده به گونهای در نظر گرفته شود که در آینده برای توسعه، با مشکل مواجه نشویم.
گفتنی است با موافقت رسمی دولت عراق، هفته گذشته مرز چیلات شهرستان دهلران نیز به گذرگاههای رسمی استان ایلام افزوده شد.