مدیرعامل شرکت آبفا خوزستان از انجام بیش از ۲۰۷ هزار آزمایش تخصصی برای کنترل کیفیت آب و فاضلاب در نیمه اول امسال خبر داد و گفت: سلامت آب شرب مردم و مطابق با استاندارد‌های ملی، اولویت اصلی و مهم این شرکت است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، صابر علیدادی بیان کرد: آمار آزمایش‌های انجام‌شده شامل ۱۹۱ هزار و ۳۸۱ آزمون کلرسنجی، ۲هزار و ۸۲۰ آزمون میکروبی، ۱۹۲ آزمون کلستریدیوم، ۱۳ هزار و ۲۰۰ آزمون فیزیکی و شیمیایی، ۳۲۰ آزمون فاضلاب و ۶۴ آزمون ویژه برای سنجش و کنترل کیفیت آب و فاضلاب بوده است.

مدیر آبفای خوزستان خاطرنشان کرد: دامنه این پایش کیفی، تمامی مراحل از منابع آب زیرزمینی و سطحی، خطوط انتقال، چاه‌ها، مخازن ذخیره و شبکه توزیع آب تا خروجی تصفیه‌خانه‌های فاضلاب را پوشش می‌دهد.

علیدادی تصریح کرد: هدف ما تنها رساندن آب به دست مردم نیست، بلکه تحویل آبی سالم، مطابق با استاندارد و عاری از هرگونه آلودگی میکروبی است، دستیابی به این نتیجه، مرهون ارتباط منسجم با مراکز بهداشت، پایبندی به استاندارد‌های دقیق آزمایشگاهی و بهره‌گیری از کارشناسان مجرب و تجهیزات تخصصی است.

بر اساس این گزارش استان خوزستان یکی از پرجمعیت‌ترین استان‌های کشور به شمار می‌رود.