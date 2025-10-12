رئیس پلیس راهور تهران بزرگ مطرح کرد
ثبت بیش از ۳۸۱ هزار تخلف ساکن در نیمه نخست مهرماه
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ از ثبت بیش از ۳۸۱ هزار تخلف ساکن در نیمه نخست مهرماه ۱۴۰۴ خبر داد؛ آماری که زنگ خطر را برای مدیریت ترافیک شهری به صدا درآورده و نشاندهنده بیتوجهی گسترده به قوانین توقف و پارک در پایتخت است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، سردار سید ابوالفضل موسوی پور با اعلام این آمار گفت: در ۱۵ روز نخست مهرماه، بیش از ۳۸۱ هزار مورد تخلف ساکن در سطح شهر تهران ثبت شده که بخش عمدهای از آنها منجر به اختلال در عبور و مرور، ایجاد گرههای ترافیکی و نارضایتی عمومی شدهاند.
وی با اشاره به مصادیق تخلفات ساکن افزود: این تخلفات شامل توقف دوبله در معابر، توقف در محل ایستادن ممنوع، توقف در حریم تقاطعها و میادین، توقف وسایل نقلیه عمومی خارج از ایستگاههای تعیین شده، توقف در محلهای ویژه معلولان و جانبازان، توقف در پیادهروها، و حتی توقف خودروها برای فروش کالا در حاشیه راهها میشود.
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ با بیان اینکه بر اساس آمار ارائه شده، جزئیات برخی از مهمترین تخلفات ساکن را تشریح کرد و گفت: توقف و سد معبر در تقاطعها و میادین: ۱۴،۷۶۶ مورد، توقف در محل ایستادن ممنوع: ۸۹،۱۳۲ مورد، توقف دوبله در معابر: ۹۵،۹۱۹ مورد و توقف منجر به سد معبر و اختلال در عبور و مرور نیز با ۱۲۸،۸۱۳ مورد از مهمترین تخلفات ساکن در پایتخت است.
سردار موسوی پور با تأکید بر اینکه این تخلفات نه تنها باعث کندی حرکت خودروها میشوند، بلکه در مواقع اضطراری مانع امدادرسانی بهموقع نیز هستند، تصریح کرد: توقفهای غیرمجاز در حاشیه خیابانها، به ویژه در ساعات اوج ترافیک، ظرفیت معابر را به شدت کاهش میدهد و موجب افزایش زمان سفر، مصرف سوخت، و آلودگی هوا میشود.
وی همچنین از شهروندان خواست تا با رعایت قوانین توقف و پارک، به روانسازی ترافیک و حفظ حقوق سایر رانندگان کمک کنند و افزود: پلیس راهور با استفاده از دوربینهای ثبت تخلف و گشتهای میدانی، با متخلفان برخورد قاطع خواهد کرد.
سردار موسوی پور در پایان افزود: شهروند گرامی، توقف دوبله یا پارک در محلهای ممنوعه شاید در نگاه اول ساده به نظر برسد، اما میتواند باعث انسداد مسیرهای امدادی، افزایش تصادفات و اتلاف وقت هزاران نفر شود. با رعایت قوانین توقف و پارک، به شهری ایمنتر، روانتر و انسانیتر کمک کنیم.