به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، مجید حیدریان گفت: تاکنون ۳ هزارو ۱۰۰ فقره پروانه استاندارد در بیش از یک هزار واحد تولیدی استان صادر شده است.

وی افزود: امسال ۵۲ فقره پروانه حلال برای ۲۱ واحد تولیدی استان صادر شده است.

مدیرکل استاندارد استان سمنان ادامه داد: بازرسی از بیش از ۷ هزارو ۸۰۰ مراکز عرضه کالا‌های دارای نشان استاندارد توسط بازرسان انجام شده است.

وی بر دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد برای محصولات مشمول مقررات استاندارد اجباری، پیش از تولید انبوه تاکید کرد.

حیدریان گفت: پروانه‌های صادر شده در صنایع ساختمانی و معدنی، برق و الکترونیک، شیمیایی، غذایی و کشاورزی و مکانیک و فلز شناسی، بسته بندی و سلولزی، نساجی و چرم، خودرو و نیروی محرکه، ایمنی، سلامت، انرژی و محیط زیست است

شهروندان می‌توانند برای اطلاع از اصالت و اعتبار محصولات دارای نشان استاندارد درج شده روی محصول به هنگام خرید، کد ۱۰ رقمی ذیل علامت استاندارد روی محصول را به سامانه پیامکی ۱۰۰۰۱۵۱۷ ارسال نمایند تا با دریافت سریع پاسخ از اصالت کالا اطمینان حاصل کنند.