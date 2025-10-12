به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، با حضور رئیس هیئت تکواندو استان یزد و جمعی از مسئولان شهرستان خاتم، آیین تجلیل از تکواندوکاران نوجوان مقام‌آور در مسابقات قهرمانی استان یزد برگزار شد.

در این مراسم که با حضور بیش از ۲۰۰ نفر از تکواندوکاران شهر هرات و بخش چاهک و خانواده‌های آنان همراه بود، از تلاش و افتخارات ورزشکاران نوجوان شهرستان تجلیل شد.

در این مراسم، از اختصاص سالن ورزشی ویژه‌ای تحت عنوان «خانه تکواندو شهرستان خاتم» با تجهیزات مورد نیاز به هیئت تکواندو این شهرستان خبر داده شد.

در ادامه این مراسم، ضمن اهدای حکم ریاست هیئت تکواندو شهرستان خاتم به آقای قاسم یزدانی، از ۸۴ نفر از تکواندوکاران نوجوان این شهرستان با اعطای کمربند رده بالاتر تجلیل شد.