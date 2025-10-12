پخش زنده
آیین بومی و سنتی بارانخواهی با عنوان «چمچه گلین» یا «چمچه خاتون» رسمی است که در برخی روستاهای همدان از جمله دره مرادبیگ اجرا میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، آیین باران خواهی در مواقع کاهش نزولات آسمانی مرسوم بوده است و از سوی مردمی انجام میگرفته که شغل بیشتر آنها کشاورزی بوده و مابقی نیز برای قوت بخشیدن به برگزاری و یا همراه شدن با اجتماعات مردمی در این آیین حضور پیدا میکردند.
در این مراسم نمادین، دختر بچهها در کوچههای روستا قاشق برکاسه میکوبند و جلوی درب منازل میخوانند «چمچه گلین چی میخواد از خدا بارون میخواد» و صاحب هر خانه به فراخور، بخشی از ملزومات آش را در کاسه آنها میریزد و رفته رفته دیگی آش فراهم شده و بین اهالی تقسیم میشود.
خانومی مسن از اهالی روستا هم میگوید پیش از این آخرین بار ۱۲ ساله بوده که مراسم چمچه گلین در روستا برگزار شده است.