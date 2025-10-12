پخش زنده
فرماندار ویژه شهرستان مهاباد گفت: ۱۲ هزار شهید آذربایجانغربی نماد فرهنگ ایثار و مقاومت استان هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز مهاباد، فرماندار ویژه شهرستان مهاباد در یادواره گرامیداشت ۷۷۵ شهید این شهرستان گفت: ۱۲ هزار شهید آذربایجانغربی اسوه ایثار و گردنبند گرانبهایی هستند که بر گردن این استان آویخته شدهاند.
محمدصادق امیر عشایری افزود: توسعه و امنیت پایدار امروز ما مدیون خون این شهداست.
یادواره سرداران و ۷۷۵ شهید مهاباد با حضور سردار کرمی فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در تالار وحدت مهاباد درحال برگزاری است.