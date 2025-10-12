به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ زارعی، مدیرکل تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان گفت: طراحی و برگزاری رویدادهای ورزشی در سطوح مختلف به‌عنوان یکی از ارکان اساسی در توسعه سلامت جسمی و روانی دانشجویان و همچنین حفظ زنجیره ارتباط برنامه‌های ورزشی، نقشی حیاتی ایفا می‌کند.

زارعی تأکید کرد: مشارکت دانشجویان در المپیادهای درون‌دانشگاهی نه تنها به ارتقای سطح سلامت جسمی، بلکه به افزایش نشاط و شادابی آن‌ها کمک می‌کند و در ایجاد تعادل بین زندگی تحصیلی و شخصی مؤثر است.

وی افزود: برگزاری المپیادهای درون‌دانشگاهی، ضمن شناسایی استعدادهای ورزشی، به هدایت آن‌ها به سطوح بالاتر و تحقق سیاست‌های کلان کشور در حوزه ورزش همگانی و قهرمانی یاری می‌رساند. این رویدادها می‌توانند به‌عنوان مقدمه‌ای برای حضور موفق در رقابت‌های منطقه‌ای، ملی و بین‌المللی عمل کنند.

زارعی گفت: این طرح با هدف ایجاد فضای رقابتی پویا در توسعه ورزش دانشجویی طراحی شده است و بر رویکردهای کلیدی تأکید بر توسعه ورزش دانشگاهی به‌عنوان یکی از ارکان اصلی ارتقای سلامت و هویت جمعی در میان دانشجویان، بهره‌گیری از ظرفیت انجمن‌های ورزشی دانشجویی و توجه به عدالت ورزشی برای فراهم‌سازی فرصت‌های برابر برای همه دانشجویان استوار است.

مدیرکل تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان گفت: اهداف این المپیاد ارتقای سطح کمی و کیفی فعالیت‌های ورزشی، حفظ پیوستگی میان رویدادهای ورزشی، شناسایی و حمایت از استعدادهای ورزشی و ترویج سبک زندگی سالم در میان جامعه دانشگاهی است.

مدیرکل تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان در خصوص شرایط و فرآیند برگزاری المپیادهای درون‌دانشگاهی افزود: شرکت در هر مرحله از مسابقات ورزشی دانشجویان، منوط به برگزاری موفق مسابقات در مرحله قبلی است.

وی افزود: در رشته‌های ورزشی تیمی، این مسابقات می‌توانند به‌صورت لیگ و در سطوح درون‌دانشگاهی، استانی یا منطقه‌ای برگزار شوند. نظارت بر این المپیادها نیز از سوی دبیرخانه منطقه و با محوریت دانشگاه جامع استان انجام می‌شود.

زارعی تصریح کرد: شرکت همه دانشجویان در مسابقات درون‌دانشگاهی بر اساس آیین‌نامه عمومی مسابقات قهرمانی دانشجویان خواهد بود.

مدیرکل تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان به رشته‌های ورزشی المپیادهای درون‌دانشگاهی اشاره کرده و گفت: این رشته‌ها با توجه به رشته‌های مصوب المپیادهای قهرمانی و امکانات و زیرساخت‌های موجود در دانشگاه انتخاب خواهند شد. در بخش پسران، رشته‌های ورزشی شامل فوتسال، والیبال، فوتبال، هندبال، بسکتبال، تنیس روی میز، شنا، دوومیدانی، شطرنج، تیراندازی، کاراته، تکواندو، جودو، کشتی آزاد و فرنگی، و تنیس خاکی هستند؛ در حالی که برای دختران رشته‌هایی چون فوتسال، والیبال، هندبال، بسکتبال، تنیس روی میز، بدمینتون، شنا، دوومیدانی، شطرنج، تیراندازی، کاراته، تکواندو و تنیس خاکی برگزار خواهد شد.

زارعی گفت: زمان برگزاری المپیاد درون‌دانشگاهی از مهر هر سال تا پایان بهمن‌ماه همان سال خواهد بود. اطلاع‌رسانی رسمی در خصوص زمان، رشته‌ها و شرایط شرکت در المپیاد حداقل یک ماه قبل از آغاز مسابقات انجام می‌شود. ثبت‌نام تیم‌ها و افراد از طریق سامانه اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم صورت خواهد گرفت.