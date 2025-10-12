پخش زنده
نخستین دوره آموزشی «مدرسه مرمت» با محوریت «کاوش در علم مواد و آشنایی با آنالیزهای نوین مرتبط با میراث فرهنگی» بهصورت مجازی در پژوهشگاه میراث فرهنگی گشایش یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما در آیین افتتاحیه این دوره، رضا رحمانی، رئیس پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار فرهنگی و تاریخی، با تأکید بر نقش بنیادین آموزشهای تخصصی در پویایی نظام میراثفرهنگی کشور گفت: پژوهشکده حفاظت و مرمت رسالتی ملی را بر دوش دارد که بر پایه توسعه آموزشهای تخصصی و انتقال دانش کاربردی استوار است. ما در این مسیر برنامهریزی کردهایم تا پلی میان دانش نظری و تجربه عملی ایجاد کنیم و آموزشهای کاربردی را بهعنوان رگهای تغذیهکننده پیکره میراثفرهنگی جاری سازیم.
وی با بیان اینکه تجربههای سالیان اخیر این پژوهشکده اکنون بهشکل علمی و قابلانتقال در اختیار علاقهمندان قرار میگیرد، افزود: اگر میراثفرهنگی را قلب تپنده هویت ملی بدانیم، آموزشهای کاربردی همان جریان خون در رگهای آن هستند که حیات و پویایی این پیکره را تضمین میکنند. ما آمادهایم با همکاری دانشگاهها و مراکز علمی، دورهها و نشستهای تخصصیتر و هدفمندتری برگزار کنیم تا پیوندی پایدار میان آموزشهای آکادمیک و مهارتمحور ایجاد شود.
فرامرز رستمی چراتی، مدیر اجرایی مدرسه مرمت، با اشاره به ضرورت ارتقای دانش تخصصی در حوزه حفاظت و مرمت گفت: مدرسه مرمت با موضوع "کاوش در علم مواد و آشنایی با آنالیزهای نوین مرتبط با میراث فرهنگی" فرصتی فراهم کرده تا کارشناسان این حوزه با جدیدترین فناوریهای علمی در زمینه مواد، ترکیبات و روشهای آنالیز پیشرفته آشنا شوند.
او با اشاره به رایگان و آنلاین بودن این دوره آموزشی از طریق نشانی https://www.skyroom.online/ch/richt/rcccr افزود: محورهای این برنامه شامل نقش ابزارهای علمی در مدیریت محیطی و مطالعه آثار موزهای، بهرهگیری از تکنیکهای آزمایشگاهی برای حفظ شرایط بهینه و شناسایی مواد سازنده آثار تاریخی است. همچنین روشهای نوین آنالیز از جمله XRD و XRF، کاربرد علوم زیستی و ژنتیک در باستانسنجی، و نوآوری در مواد حفاظتی و گوهرشناسی، از مباحث کلیدی این دوره محسوب میشود.
رستمی خاطرنشان کرد: هدف نهایی این رویداد، ایجاد پیوندی مؤثر میان علم مواد، فناوریهای نوین و دانش حفاظت و مرمت است تا ضمن تقویت توان پژوهشی، سطح عملیاتی حفاظت از آثار تاریخی در کشور ارتقا یابد.
منیژه هادیان، عضو هیأت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی، با اشاره به جایگاه کلیدی موزهها در فرآیند حفاظت از آثار گفت: موزهها امروز تنها محل نگهداری اشیای تاریخی نیستند، بلکه به آزمایشگاههای زندهای بدل شدهاند که در آن علم، تجربه و مدیریت محیطی در هم میآمیزند. حفاظت از آثار تاریخی، فرایندی پویا و چندرشتهای است که مستلزم تعامل علمی میان موزهها، پژوهشگاهها و متخصصان حوزههای میانرشتهای است.
این دوره آموزشی با حضور استادان برجستهای چون سحر برهان، سحر نوحی، پرستو عرفانمنش، نسرین نوحی باباجان، فرامرز رستمی چراتی، سید ایرج بهشتی، مولود سادات عظیمی، فرح سادات مدنی و امیناله کمالی ۲۰ و ۲۱ مهر برگزار میشود.