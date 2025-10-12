فرمانده انتظامی تهران بزرگ با اشاره به همکاری‌های مشترک پلیس و شهرداری تهران در حوزه‌هایی مانند ساماندهی دستفروشان، گفت: در حال حاضر ۱۹.۸ درصد جرائم کشور در تهران رخ می‌دهد.

کاهش سرقت‌های مسلحانه به ۴۴ درصد و شناسایی ۴۷ هزار معتاد متجاهر

کاهش سرقت‌های مسلحانه به ۴۴ درصد و شناسایی ۴۷ هزار معتاد متجاهر

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سردار عباسعلی محمدیان با حضور در صحن علنی شورای شهر تهران با اشاره به نقش مؤثر پلیس در تأمین امنیت پایتخت، گفت: مرکز فوریت‌های پلیسی تاکنون ۱۸ شهید و مجموعه فرماندهی انتظامی تهران بزرگ نیز یک شهید را در جریان «جنگ ۱۲ روزه» تقدیم کرده است.

وی با تأکید بر همکاری نزدیک پلیس با مدیریت شهری تهران اظهارکرد: ارتباط پلیس با شهرداری مثال‌زدنی است و هیچ مأموریت روی زمین مانده‌ای از درخواست‌های شهرداری وجود ندارد.

محمدیان با اشاره به همکاری‌های مشترک در حوزه‌هایی مانند ساماندهی دستفروشان افزود: تهران ۳۸۴ محله و ۲۶۰ مجموعه انتظامی دارد که همه این ظرفیت‌ها در تأمین امنیت شهر فعال هستند.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ همچنین با اشاره به نقش ایستگاه‌های بازرسی در حوادث اخیر گفت: در جنگ ۱۲ روزه، این ایستگاه‌ها نقش ویژه‌ای در کنترل و مدیریت امنیت شهری ایفا کردند.

وی ادامه داد: در حال حاضر ۱۹.۸ درصد جرائم کشور در تهران رخ می‌دهد و ۲۵ درصد تماس‌های فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ از این شهر ثبت می‌شود.

محمدیان اضافه کرد: روزانه حدود ۱۶ هزار و ۸۰۰ نفر به مراکز انتظامی تهران مراجعه می‌کنند و از ابتدای سال تاکنون بیش از ۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تماس با سامانه ۱۱۰ برقرار شده است؛ یعنی به طور میانگین هر دو ثانیه یک‌بار تماسی با پلیس گرفته می‌شود.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ در ادامه عنوان کرد: در این مدت سه میلیون و ۶۹ هزار مأموریت میدانی انجام شده و بیش از ۶۰۰ هزار پرونده در مجموعه انتظامی تشکیل شده که ۶۵ هزار مورد از طریق مشاوره و مددکاری به سازش منجر شده است.

وی با اشاره به وضعیت اتباع خارجی در پایتخت گفت: از مجموع ۸۰۵ هزار نفر اتباع، ۶۲۵ هزار نفر دارای برگ سرشماری و ۱۲۵ هزار نفر دارای مجوز اقامت بودند. بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار نفر نیز اتباع غیرمجاز هستند که سال گذشته ۴۰ هزار نفر و امسال ۱۷۰ هزار نفر از آنان رد مرز شدند.

محمدیان افزود: در برخی پروژه‌های ساختمانی اعلام می‌شود که به دلیل کمبود نیروی کار، امکان رد مرز بیشتر وجود ندارد؛ به همین دلیل برای پنج هزار نفر مجوز فعالیت موقت صادر شد تا زیر نظر کارفرمایان مشغول باشند.

وی گفت: تخلفات مربوط به اتباع از ۷ درصد به حدود ۵ درصد کاهش یافته و آمار قتل میان اتباع نیز ۶۵ درصد کاهش داشته است.

سردار محمدیان با اشاره به همکاری مؤثر قوه قضاییه به‌ویژه در کنترل سارقان تصریح کرد: در حالی که طی سال‌های گذشته همواره با رشد ۱۰ تا ۱۹ درصدی سرقت مواجه بودیم، در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل ۱۱ درصد، در سال ۱۴۰۳ حدود ۳۰ درصد و در سال جاری نیز ۲۳ درصد کاهش سرقت ثبت شده است. در مجموع، طی دو سال و نیم اخیر شاهد کاهش ۵۳ درصدی وقوع سرقت در پایتخت بوده‌ایم.

وی با بیان اینکه سرقت‌های مسلحانه نیز ۴۴ درصد کاهش یافته است، گفت: ورود مواد مخدر به کشور کاهش یافته و در تهران ۴۷ هزار معتاد متجاهر شناسایی شدند که در نقاط مختلف شهر از جمله زیر پل‌ها و پارک‌ها حضور داشتند. عملیات پلیس برای جمع‌آوری و ساماندهی آنان بدون وقفه ادامه داشته است، به طوری‌که جمعیت این افراد از حدود ۳۰ هزار نفر در ابتدای اجرای طرح به حدود ۱۱ هزار نفر کاهش یافته است.

محمدیان ادامه داد: بخشی از معتادان متجاهر با زخم باز از برخی مراکز تخلیه و تحت درمان دانشگاه علوم پزشکی قرار گرفتند، به طوری‌که اکنون در مراکز نگهداری، فرد دارای زخم باز وجود ندارد.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ با اشاره به اینکه بیش از هزار نفر از معتادان متجاهر از اتباع بیگانه بودند، خاطرنشان کرد: مدت زمان نگهداری این افراد از دو ماه به شش ماه افزایش یافته و معتادان ساکن شهرستان‌ها پس از ترخیص به محل زندگی خود بازگردانده شده‌اند. در مراکز نیز کارگاه‌های تولیدی ایجاد شده تا با آموزش مهارت، زمینه اشتغال آنان پس از خروج فراهم شود.

وی درباره تأمین امنیت محلات نیز گفت: از سال ۱۴۰۲ طرح امنیت محله‌محور با حضور پلیس در مساجد آغاز شد. همچنین سامانه پیامکی ویژه معتمدین محلات راه‌اندازی شده و تاکنون ۵۲ هزار نفر از طریق این سامانه نیاز‌ها و گزارش‌های امنیتی محلات را اعلام کرده‌اند.

محمدیان در بخش دیگری از سخنان خود به عملکرد پلیس تهران در جریان جنگ ۱۲ روزه اشاره کرد و افزود: به محض شنیده شدن صدای انفجار، همکاران در کمتر از دو ساعت در محل حاضر شدند و مأموریت‌ها آغاز شد. کنترل ترافیک، حضور در پمپ‌بنزین‌ها و مدیریت خروج شهروندان از شهر از جمله اقدامات انجام‌شده بود. در این دوران ۱۸ شهید از مرکز فوریت‌های پلیسی و فاتب تقدیم شد.

وی تأکید کرد: سه دقیقه پس از حمله به ساختمان ستاد فاتب، مراکز دیگر کنترل عملیات را بر عهده گرفتند و وقفه‌ای در ارائه خدمات به مردم ایجاد نشد. در کمتر از یک ساعت، خطوط ۱۱۰ به مرکز دیگری منتقل و پاسخگویی از سر گرفته شد.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ در پایان با اشاره به فعالیت شبانه‌روزی تیم‌های چک و خنثی در بیش از ۵۰۰ صحنه عملیاتی، یادآور شد: تلاش‌های این نیرو‌ها بسیار سنگین و فداکارانه بود و شاید کمتر مورد توجه قرار گرفت.