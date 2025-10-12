به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، طرح حافظان حافظ با تلاش حافظ دوستان شیرازی و شهرداری شیراز ویژه کودکان اجرایی شده است.

در این طرح با شیوه‌های مختلف از جمله انیمیشن، تکرار ابیات، معنی و مشاعره، اشعار استاد غزل به کودکان آموخته می‌شود.

خوانش صحیح اشعار حافظ با زبان‌کودکان شیرازی در قالب یک فایل صوتی همزمان با سالروز حافظ شیرازی منتشر شده است .

ترویج خوانش درست اشعار، گسترش فرهنگ شعر خوانی و آشنایی کودکان به معارف انسانی از رهاورد‌های طرح حافظان حافظ برای ایران زمین است.