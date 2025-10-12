به مناسبت روز جهانی استاندارد، از واحد‌های نمونه استاندارد خوزستان تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در این مراسم مدیر کل استاندارد خوزستان گفت:استاندارد سازی ضمن کاهش هزینه‌ها نقش مهمی در کیفی سازی و افزایش تولید دارد.

قیصی پور با اشاره به اینکه استاندارد سازی زبان مشترک میان تولید کنندگان و مصرف کنندگان است، ادامه داد: در بحث صادرات و نظارت بر محصولات در گمرکات استان ۳۵ درصد نسبت به مشابه پارسال رشد داشته‌ایم.

مدیر عامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی نیز در این مراسم با بیان اینکه ناصری مدیر عامل شرکت نیشکر و صنایع جانبی خوزستان با بیان اینکه در ۱۲۰ هزار هکتار از مزارع این شرکت نیشکر کشت می‌شود، افزود: برای نخستین بار در شرکت توسعه نیشکر، ۱۲ هزار تن خمیر مایه و ۱۱۳ هزار تن‌ام دی اف تولید شده است.

عبدعلی ناصری ادامه داد: در تمامی مراحل تولید در شرکت توسعه نیشکر استاندارد کیفیت مهم‌ترین رکن اصلی است و این شرکت دارای آزمایشگاه‌های مجهز و استاندارد است.

دراین مراسم از چهار شرکت صنعتی نمونه در استان در رعایت استاندارد تقدیر شد. همچنین و ۱۲ شرکت هم شایسته تقدیر شدند.