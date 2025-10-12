به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، کارشناس عمره و عتبات دانشگاهیان خراسان جنوبی در گفتگو با خبرنگار صدوا سیما با اشاره نام نویسی هزار و ۴۰۰ نفر از خراسان جنوبی در طرح عمره دانشگاهیان گفت: مهلت ثبت‌نام در «طرح عمره دانشگاهیان» با موافقت ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان، به دلیل استقبال قابل توجه جامعه دانشگاهی کشور، تا ۲۵ مهرماه ۱۴۰۴ تمدید شد.

سالاری افزود:این تمدید به عنوان آخرین فرصت برای ثبت‌نام اعلام شده است.

وی گفت: اعزام پذیرفته شدگان خراسان جنوبی از ۲۸ آبان آغاز خواهد شد.