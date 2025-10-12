پخش زنده
امروز: -
جلسه نهایی کمیته تجزیه و تحلیل حرفهها و مشاغل سینما با حضور مدیرکل دفتر توسعه آموزشهای فرهنگی وهنری، مدیرکل دفتر مطالعات و دانش سینمایی سازمان سینمایی و اعضای این کمیته برگزار و ۱۸۰ شغل مورد تصویب قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما در ابتدای این جلسه محمدحسین اسماعیلی مدیرکل دفتر توسعه آموزشهای فرهنگی و هنری به تشریح خلاصهای از مصوبات جلسات قبل پرداخت و گفت: در جلسات گذشته با حضور اساتید گرانقدر شغل های رشته سینما بررسی شد و ۲۰ گروه شغلی بزرگ یا حرفه، ۹۷ شغل و ۸۱ زیرشغل در حوزه سینما استخراج شد.
او با اشاره به عنوان رشتههای تدوین شده افزود: عنوانهای کارگردانان، بازیگران، فیلمبرداران، تدوینگران، نویسندگان و گروه صحنه و... به تصویب رسیده است که با توجه به نتایج و مصوبات این کمیته به صورت یکپارچه براساس نظام طبقهبندی بینالمللی ایسکو باحضور اساتید فن رشته سینما بررسی و تدوین شد.
اسماعیلی افزود: در جلسات این کمیته اعضاء به بررسی جداول پیشنهادی مشاغل و عنوانبندی رشته سینما بر اساس اولویتبندی استانداردها و شایستگیها پرداختند و سطوح شغلی هریک از ابرحرفههای این رشته بررسی و تدوین شد.
اعضاء این کمیته، امیر دژاکام، امیرشهاب رضویان، امیر اثباتی، معصومه فرد شاهین ،محمد آلاد پوش، روحالله مالمیر، مجید قربانی فر، خدیجه بختیاری، مهدی اصلانی، بابک رستمی، عالیه هاشمی، مهسا اصانلو و کارشناسان دفترآموزش هستند.
بنابر اعلام روابط عمومی دفتر توسعه آموزشهای فرهنگی و هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تاکنون مشاغل رشتههای موسیقی، گرافیک، نقاشی، عکاسی و نمایش، در کمیتههای تخصصی هر رشته بررسی و گردآوری شده است.