فرمانده یگان حفاظت میراثفرهنگی گیلان از شناسایی و دستگیری ۱۲ حفار غیرمجاز در محوطه تاریخی شاه میلرزان تالش خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ سرهنگ محمدرضا امیدیراد گفت: در پی اطلاع رسانی مردم به یگان حفاظت میراث فرهنگی و اقدام به موقع ضابطان قضایی، عملیات غیرمجاز حفاری در محوطه تاریخی شاه میلرزان متوقف و ۱۲ حفار غیرمجاز که قصد تاراج میراث ملی و تاریخی گیلان را داشتند در محل حفاری دستگیر شدند.
وی با بیان اینکه در این عملیات، ۳ دستگاه خودرو و همچنین ابزار حفاری کشف و ضبط شد، افزود: متهمان به مراجع قضایی تحویل داده شدند.
محوطه تاریخی «شاه میلرزان» تالش از آثار ارزشمند تاریخی گیلان است که حفاظت از آن بر عهده اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان است.