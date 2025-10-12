به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ سرهنگ محمدرضا امیدی‌راد گفت: در پی اطلاع رسانی مردم به یگان حفاظت میراث فرهنگی و اقدام به موقع ضابطان قضایی، عملیات غیرمجاز حفاری در محوطه تاریخی شاه میلرزان متوقف و ۱۲ حفار غیرمجاز که قصد تاراج میراث ملی و تاریخی گیلان را داشتند در محل حفاری دستگیر شدند.

وی با بیان اینکه در این عملیات، ۳ دستگاه خودرو و همچنین ابزار حفاری کشف و ضبط شد، افزود: متهمان به مراجع قضایی تحویل داده شدند.

محوطه تاریخی «شاه میلرزان» تالش از آثار ارزشمند تاریخی گیلان است که حفاظت از آن بر عهده اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان است.