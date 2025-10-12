عضو هیئت رئیسه مجلس سوال ملی روح الله نجابت نماینده شیراز و تعدادی از نمایندگان از وزیر آموزش و پرورش را اعلام وصول کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، رضا جباری عضو هیئت رئیسه مجلس در نشست علنی امروز (یکشنبه ۲۰ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی موارد اعلام وصولی را به شرح زیر قرائت کرد:

سوال ملی روح الله نجابت نماینده شیراز و زرقان به همراه تعدادی از نمایندگان از وزیر آموزش و پرورش در خصوص علت نادیده گرفتن نظر کارشناسان گزینش در استخدام داوطلبان اشتغال در کسوت خطیر معلمی چیست.