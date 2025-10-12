اسامی ۲۴ فیلم راه یافته به بخش مسابقه سینمای ایران در آستانه برگزاری نخستین جشنواره ملی فیلم‌های کمدی سینمای ایران اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، گروه انتخاب بخش مسابقه سینمای ایران متشکل از مصطفی محمودی، جمشید بهمنی و شاهد احمدلو از میان بیش از ۱۷۰ فیلم کوتاه، داستانی و پویانمایی ۲۴ فیلم را برای حضور در بخش مسابقه سینمای ایران معرفی کرد.

بر همین اساس در بخش فیلم‌های کوتاه ۱۴ فیلم، بخش فیلم‌های پویانمایی پنج فیلم و بخش فیلم‌های بلند داستانی پنج فیلم با هم به رقابت می‌پردازند.

فیلم‌های راه یافته به بخش مسابقه سینمای ایران نخستین جشنواره ملی فیلم‌های کمدی سینمای عبارتند از:

الف) داستانی بلند:

۱- آپارتومان به کارگردانی و تهیه کنندگی یحیی معصومی

۲- پول درشت به کارگردانی و تهیه کنندگی فرید احدیان

۳- پیچ عشاق به کارگردانی یوسف صیادی و تهیه کنندگی داریوش باباییان

۴- تلخ، اما شیرین به کارگردانی جواد مزدآبادی و تهیه کنندگی داریوش باباییان

۵- وانتافه به کارگردانی محمد حسین امانی و تهیه کنندگی محمد جواد موحد

ب) پویانمایی:

۱- آی دی به کارگردانی و تهیه کنندگی فهیمه قبادی

۲- پیچ تاریخی به کارگردانی میلاد محمدی و تهیه کنندگی حسین حقیقی

۳- سلاخی به کارگردانی و تهیه کنندگی سپهر مومنی

۴- کشاورز و ربات به کارگردانی عبداله علیمراد و تهیه کنندگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

۵- مرگ و پیرزن به کارگردانی و تهیه کنندگی لیدا فضلی

ج) فیلم‌های کوتاه:

۱- آقای انتظام به کارگردانی روزبه شعرای نجاتی و تهیه کنندگی انجمن سینمای جوانان اصفهان

۲- اذان صبح به افق یزد به کارگردانی زهره صباغیان و تهیه کنندگی انجمن سینمای جوانان یزد

۳- بدرود پاریس به کارگردانی محمد ابراهیم شهبازی و تهیه کنندگی انجمن سینمای جوانان ایران

۴- جشن هنر به کارگردانی علی توکلی و تهیه کنندگی انجمن سینمای جوانان ایران

۵- خسرو ۱۲۷ به کارگردانی ابوالفضل ساعی و تهیه کنندگی حامد مهربانی

۶- روزی روزگار سینما به کارگردانی علیرضا شمالی و تهیه کنندگی انجمن سینمای جوانان گرگان

۷- سرباز و شعبده باز به کارگردانی و تهیه کنندگی ابوالفضل گلفام

۸- سربسته به کارگردانی یاسر خیر و تهیه کنندگی انجمن سینمای جوانان ایران

۹- فواید روغن مار به کارگردانی مهدی خدایی و تهیه کنندگی جعفر موسوی

۱۰- کاور به کارگردانی وحید الوندی فر و تهیه کنندگی سینا شعربافی

۱۱- کوال ژوآنگ به کارگردانی مهدی خدایی و تهیه کنندگی انجمن سینمای جوانان زنجان

۱۲- مرثیه‌ای برای دلقک به کارگردانی رضا مقصودی و تهیه کنندگی مرکز گسترش سینمای مستند

۱۳- نوشابه مشکی به کارگردانی محمد پایدار و تهیه کنندگی محمد جواد موحد

۱۴- یک تن به کارگردانی پیمان مکری و تهیه کنندگی نوید لایقی

نخستین جشنواره ملی فیلم‌های کمدی سینمای ایران با هدف کشف و حمایت از استعداد‌های جوان و خلاق در حوزه فیلم‌سازی کمدی و ایجاد فضایی برای رقابت سالم بین فیلمسازان از تاریخ ۲۱ تا ۲۴ مهرماه امسال با دبیری ساسان قجر در زنجان برگزار می‌شود.