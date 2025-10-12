پخش زنده
امروز: -
اسامی ۲۴ فیلم راه یافته به بخش مسابقه سینمای ایران در آستانه برگزاری نخستین جشنواره ملی فیلمهای کمدی سینمای ایران اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، گروه انتخاب بخش مسابقه سینمای ایران متشکل از مصطفی محمودی، جمشید بهمنی و شاهد احمدلو از میان بیش از ۱۷۰ فیلم کوتاه، داستانی و پویانمایی ۲۴ فیلم را برای حضور در بخش مسابقه سینمای ایران معرفی کرد.
بر همین اساس در بخش فیلمهای کوتاه ۱۴ فیلم، بخش فیلمهای پویانمایی پنج فیلم و بخش فیلمهای بلند داستانی پنج فیلم با هم به رقابت میپردازند.
فیلمهای راه یافته به بخش مسابقه سینمای ایران نخستین جشنواره ملی فیلمهای کمدی سینمای عبارتند از:
الف) داستانی بلند:
۱- آپارتومان به کارگردانی و تهیه کنندگی یحیی معصومی
۲- پول درشت به کارگردانی و تهیه کنندگی فرید احدیان
۳- پیچ عشاق به کارگردانی یوسف صیادی و تهیه کنندگی داریوش باباییان
۴- تلخ، اما شیرین به کارگردانی جواد مزدآبادی و تهیه کنندگی داریوش باباییان
۵- وانتافه به کارگردانی محمد حسین امانی و تهیه کنندگی محمد جواد موحد
ب) پویانمایی:
۱- آی دی به کارگردانی و تهیه کنندگی فهیمه قبادی
۲- پیچ تاریخی به کارگردانی میلاد محمدی و تهیه کنندگی حسین حقیقی
۳- سلاخی به کارگردانی و تهیه کنندگی سپهر مومنی
۴- کشاورز و ربات به کارگردانی عبداله علیمراد و تهیه کنندگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
۵- مرگ و پیرزن به کارگردانی و تهیه کنندگی لیدا فضلی
ج) فیلمهای کوتاه:
۱- آقای انتظام به کارگردانی روزبه شعرای نجاتی و تهیه کنندگی انجمن سینمای جوانان اصفهان
۲- اذان صبح به افق یزد به کارگردانی زهره صباغیان و تهیه کنندگی انجمن سینمای جوانان یزد
۳- بدرود پاریس به کارگردانی محمد ابراهیم شهبازی و تهیه کنندگی انجمن سینمای جوانان ایران
۴- جشن هنر به کارگردانی علی توکلی و تهیه کنندگی انجمن سینمای جوانان ایران
۵- خسرو ۱۲۷ به کارگردانی ابوالفضل ساعی و تهیه کنندگی حامد مهربانی
۶- روزی روزگار سینما به کارگردانی علیرضا شمالی و تهیه کنندگی انجمن سینمای جوانان گرگان
۷- سرباز و شعبده باز به کارگردانی و تهیه کنندگی ابوالفضل گلفام
۸- سربسته به کارگردانی یاسر خیر و تهیه کنندگی انجمن سینمای جوانان ایران
۹- فواید روغن مار به کارگردانی مهدی خدایی و تهیه کنندگی جعفر موسوی
۱۰- کاور به کارگردانی وحید الوندی فر و تهیه کنندگی سینا شعربافی
۱۱- کوال ژوآنگ به کارگردانی مهدی خدایی و تهیه کنندگی انجمن سینمای جوانان زنجان
۱۲- مرثیهای برای دلقک به کارگردانی رضا مقصودی و تهیه کنندگی مرکز گسترش سینمای مستند
۱۳- نوشابه مشکی به کارگردانی محمد پایدار و تهیه کنندگی محمد جواد موحد
۱۴- یک تن به کارگردانی پیمان مکری و تهیه کنندگی نوید لایقی
نخستین جشنواره ملی فیلمهای کمدی سینمای ایران با هدف کشف و حمایت از استعدادهای جوان و خلاق در حوزه فیلمسازی کمدی و ایجاد فضایی برای رقابت سالم بین فیلمسازان از تاریخ ۲۱ تا ۲۴ مهرماه امسال با دبیری ساسان قجر در زنجان برگزار میشود.