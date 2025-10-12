\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627 \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0641\u0627\u0631\u0633\u060c \u0637\u0631\u062d \u062d\u0627\u0641\u0638\u0627\u0646 \u062d\u0627\u0641\u0638 \u0628\u0627 \u062a\u0644\u0627\u0634 \u062d\u0627\u0641\u0638 \u062f\u0648\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0634\u06cc\u0631\u0627\u0632\u06cc \u0648 \u0634\u0647\u0631\u062f\u0627\u0631\u06cc \u0634\u06cc\u0631\u0627\u0632 \u0648\u06cc\u0698\u0647 \u06a9\u0648\u062f\u06a9\u0627\u0646 \u0627\u062c\u0631\u0627\u06cc\u06cc \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n