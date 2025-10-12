پخش زنده
امروز: -
رییس دانشگاه آزاد اسلامی خوزستان از آغاز ثبتنام پذیرفتهشدگان با آزمون این دانشگاه با توجه به اعلام نتایج انتخاب رشته متقاضیان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، شهرام لک با اشاره به اعلام نتایج انتخاب رشته متقاضیان رشتههای با آزمون دانشگاه آزاد اسلامی شرکتکننده در آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ اظهار کرد: داوطلبانی که در دانشگاه آزاد اسلامی انتخاب رشته کردهاند، میتوانند با مراجعه به سامانه www.azmoon.org با درج کد ملی و کد دسترسی نتیجه انتخاب رشته خود را مشاهده کنند.
وی افزود: ثبتنام در سامانه جامع پذیرش از ۱۰ صبح سهشنبه ۲۲ مهر آغاز میشود و پذیرفتهشدگان میتوانند با مراجعه به سامانه جامع پذیرش به آدرس paziresh.iau.ir نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.
لک ادامه داد: آن دسته از داوطلبانی که نتایج آنها در کارنامه به صورت ذخیره اعلام شده است از روز ساعت ۱۰ صبح دوشنبه ۲۱ مهر لغایت ساعت ۲۴ روز جمعه ۲۵ مهر با مراجعه به سامانه www.azmoon.org نسبت به ثبت اعلام آمادگی خود برای ثبتنام به صورت اینترنتی اقدام و رسید دریافت کنند. عدم مراجعه به سامانه فوق در زمان اعلام شده به منزله انصراف از پذیرش است و هیچگونه درخواستی پس از زمان اعلامشده دریافت نخواهد شد.
وی افزود: پس از اتمام مهلت ثبتنام پذیرفتهشدگان قطعی، زمان و چگونگی ثبتنام ذخیرههایی که در موعد مقرر فرم اعلام آمادگی را تکمیل کردهاند اعلام خواهد شد.
لک در خصوص دعوتشدگان مصاحبه رشته فوریتهای پزشکی پیشبیمارستانی در مقاطع کاردانی و کارشناسی افزود: مصاحبه این رشتهها در واحد دانشگاهی محل پذیرش انجام خواهد شد. داوطلبان لازم است به منظور اطلاع از زمان و محل دقیق انجام مصاحبه به سایت اینترنتی واحددانشگاهی محل پذیرش مراجعه کنند. عدم مراجعه در زمان مقرر به منزله انصراف از پذیرش است.
وی اضافه کرد: داوطلبانی که در جلسه مصاحبه شرکت نکنند و یا پس از شرکت در مصاحبه شرایط لازم به منظور پذیرش را احراز نکنند در اولویتهای بعدی خود بر اساس نمره کسبشده بررسی میشوند و نتیجه آن متعاقباً اعلام خواهد شد.