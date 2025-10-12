رئیس هیات بولینگ و بیلیارد همدان گفت: مسابقات جایزه بزرگ بیلیارد کشور در رشته «پاکت بیلیارد» به میزبانی همدان آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، محمد فتحی افزود: در این دوره از رقابت‌ها ۹۵ ورزشکار از استان‌های مختلف کشور برای تصاحب جایزه یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریالی تعیین شده، به مدت سه روز رقابت خواهند داشت.

او تاکید کرد: قهرمان این دوره از مسابقات ۶۰۰ میلیون ریال جایزه دریافت می‌کند و به نفرات دوم و سوم نیز به ترتیب ۳۰۰ میلیون و ۱۲۰ میلیون ریال پاداش تعلق خواهد گرفت.

رئیس هیات بولینگ و بیلیارد همدان تصریح کرد: برای نفرات چهارم تا هشتم هم مبلغ ۴۰ میلیون ریال، نفرات هشتم تا شانزدهم ۲۰ میلیون ریال و نفرات شانزدهم تا سی و دوم نیز هر یک ۱۰ میلیون ریال جایزه نقدی تعیین شده است.

فتحی گفت: استان همدان برای دومین بار میزبان مسابقات بیلیارد قهرمانی کشور و جایزه بزرگ بوده و تیرماه سال گذشته نیز رقابت‌های جایزه بزرگ ناین بال را میزبان بودیم.

او افزود: بهترین‌های کشور در این دوره از رقابت‌ها حضور دارند و از سطح کیفی و فنی بسیار بالا، برخوردار است.

بیلیارد پاکت بر بستر یک میز دارای ۶ حفره بازی می‌شود و هدف آن ضربه وارد کردن به توپ‌های رنگی به وسیله کیوبال است.

استان همدان دارای بیش از یک هزار ورزشکار در رشته بولینگ و بیلیارد است.