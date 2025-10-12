به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پکن، این موشک قرار است سه ماهواره شامل یک ماهواره میدان وسیع و دو ماهواره آزمایشی را در مدار‌های تعیین‌شده خود قرار دهد.

به گفته شو گوگوانگ، طراح ارشد و فرمانده این موشک، جاذبه یک، توانایی حمل ۶.۵ تن بار به مدار پایین زمین را دارد و می‌تواند محموله‌ای به وزن ۴.۲ تن را به مدار خورشیدآهنگ در ارتفاع ۵۰۰ کیلومتری منتقل کند.

شو توضیح داد که این سری از موشک‌ها قادرند بیش از ۱۰ ماهواره را در یک مأموریت واحد مستقر کنند، ظرفیت حمل بالایی داشته باشند، از دریا یا زمین پرتاب شوند و در واکنش سریع عملکرد قابل توجهی ارائه دهند.

وی افزود: که در جریان این مأموریت، موشک حامل موفق شد مانور انحرافی حدود ۴۰ درجه‌ای انجام دهد و مسیر خود را ظرف چند ثانیه از جنوب شرقی به جنوب تغییر دهد.

این موشک حامل با یک مرحله اصلی سوخت جامد که توسط چهار تقویت‌کننده تسمه‌ای جامد پشتیبانی می‌شد، پایداری و سازگاری بالایی در شرایط متلاطم دریا از خود نشان داد.

نسل اول این موشک با نام Gravity-۱ Y۱ پیش‌تر در اوایل سال ۲۰۲۴ نخستین پرواز خود را با موفقیت انجام داده و به‌عنوان قدرتمندترین موشک سوخت جامد جهان و پرظرفیت‌ترین وسیله پرتاب تجاری چین که توسط یک شرکت خصوصی توسعه یافته است، حدنصاب جدیدی ثبت کرده بود.

این مأموریت جدید توانایی چین را در استقرار گسترده ماهواره‌های مدار پایین و متوسط افزایش داد.