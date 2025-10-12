رئیس مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با تأکید بر نقش حیاتی علم و فناوری در امنیت و توسعه پایدار کشور گفت: اصلاح ساختار‌های متمرکز آموزش عالی و واگذاری اختیار به دانشگاه‌ها، از اولویت‌های جدی وزارت علوم است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علی خاکی صدیق امروز در آیین تکریم و معارفه سرپرست دانشگاه صنعتی شریف گفت: جنگ ۱۲ روزه اخیر نشان داد که علم و فناوری نقشی تعیین‌کننده در اقتدار ملی دارند و باید این واقعیت در سیاست‌های کلان علمی کشور بازتاب یابد.

خاکی صدیق افزود: همه ما به اهمیت علم و فناوری در امنیت و توسعه پایدار کشور باور داشته و داریم و به همین دلیل عمر خود را در دانشگاه گذرانده‌ایم و به مجموعه آموزش عالی افتخار می‌کنیم.

وی گفت: جنگ ۱۲ روزه اخیر، هرچند پرهزینه بود، اما همچون یک آزمایشگاه واقعی نشان داد نقش علم و فناوری در امنیت کشور تا چه اندازه حیاتی است. این رخداد به‌وضوح نشان داد که تغییر در ماهیت جنگ‌ها، جایگاه علم و فناوری را بیش از پیش برجسته کرده است.

رئیس مرکز هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: بخش زیادی از پیشرفت‌های کشور در حوزه‌های دفاعی و غیردفاعی، مرهون تلاش دانشگاه‌ها و دانشگاهیان است. در مقابل، ضعف‌هایی که در میدان نبرد آشکار شد، ریشه در کاستی‌های علمی و فناورانه دارد که امید است این نکته برای تصمیم‌گیران کلان کشور نیز روشن شده باشد و در سیاست‌های کلان علم و فناوری بازتاب یابد.

خاکی صدیق افزود: آموزش عالی کشور از مشکلات مزمنی همچون اقتصاد آموزش عالی، معیشت اعضای هیات علمی، مهاجرت نخبگان، فرسودگی تجهیزات آزمایشگاهی، گسترش بی‌رویه مؤسسات آموزش عالی، مشکلات مدیریتی و جذب اعضای هیات علمی و دانشجو رنج می‌برد و همه ما از این چالش‌ها آگاهیم.

وی گفت: در طول دهه‌های گذشته، دانشگاه‌ها برای تقریباً تمام مشکلات کشور راه‌حل‌های علمی ارائه کرده‌اند؛ از بحران آب و انرژی گرفته تا مسائل اجتماعی. این راهکار‌ها در مقالات، طرح‌ها و پایان‌نامه‌های دانشگاهی موجود است، اما متأسفانه کمتر مورد توجه جدی مسئولان و سیاست‌گذاران قرار گرفته است.