نشست رسانهای چهل و دومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران با حضور بهروز شعیبی دبیر جشنواره در کوشک باغ هنر برگزار شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، دبیر چهل و دومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران در نشست رسانهای این رویداد گفت: بخشهای مختلف جشنواره شامل سینمای ملی ایران، بینالملل و بخشهای جنبی است. در بخش سینمای ایران و بخش فیلمهای داستانی ۵۷ اثر حضور دارد. در بخش انیمیشن ۲۰، تجربی ۲۰، مستند ۲۱، بخش فیلمهای اقتباسی ۳۵ اثر و عکس ۵۳ اثر که شامل تک عکس و مجموعه عکس است.
بهروز شعیبی ادامه داد: در بخش بینالملل ۸۴ اثر از ۵۵ کشور در جشنواره حضور دارند. همچنین بخشهای جنبی و خارج از مسابقه دارای اهمیت زیادی هستند. این بخشها شامل ۲۰ نشست تخصصی با اساتید به نامی هستند و تلاش شده با نگاهی تخصصی از افراد دعوت شود. دو سانس اول مختص فیلمسازی و دو سانس بعدی بینارشتهای و در حوزه ادبیات، شعر، داستاننویسی و ... است.
دبیر جشنواره خاطرنشان کرد: خوشحالیم که میزبان این اساتید بهنام هستیم.
شعیبی با بیان اینکه فیلمخانه ملی تعامل خوبی با ما داشته است، ادامه داد: نسخههای ترمیم شده فیلمهای کوتاه شامل انیمیشن و فیلمهای فیلمسازان نامدار از دهه بیست به نمایش در میآید.
دبیر چهلودومین جشنواره فیلم کوتاه تهران بیان کرد: بخش سوینا یک یا دو سانس نمایش برای نابینایان خواهد داشت و یک روز میزبان سوینا باهمراهی خانم گلاره عباسی خواهیم بود.
وی تاکید کرد: به دلیل حجم زیاد محتوا که پیرامون مسائل روز ایران و مقاومت بود و مستند هم بود ما را به این سمت برد که یک بخش ویژه برای فیلمهای مقاومت داشته باشیم.
در ادامه شعیبی توضیح داد: بخش استعدادنو که مربوط به فیلم اولیها میشود بسیار پر مخاطب است و امیدواریم شروع خوبی باشد.
وی اظهار داشت: همچنین ما امسال تعامل با هنرستانهای سینمایی و هنری را نیز در دستور کار قرار دادیم. ما در کنار بخش نو بخشی برای همراهی با هنرجویان علاقهمند داریم. امسال میزبان چندین هنرستان از تهران و شهرهای مختلف خواهیم بود و همچنین هر روز قرار است که میزبان هنرجویان یک هنرستان از تهران باشیم.
شعیبی افزود: ویژگی جشنواره فیلم کوتاه تهران به دلیل اسکار کوالیفای (مورد تایید اسکار) بودن و برخورداری از درجه کیفی الف حاصل زحمات افراد بسیاری در ادوار مختلف است.
دبیر این رویداد عنوان کرد: همواره با حجم زیادی از آثار ثبت نامی مواجه هستیم ۱۰۲۰۰ اثر از ۱۴۵ کشور چین، هند، ایالات متحده و پس از آن فرانسه و برزیل.
وی ادامه داد: در میان ۹۴ اثر این بخش ۱۵ اثر در بخش هوش مصنوعی، ۳۴ اثر داستانی، ۱۴ مستند، ١١ تجربی، ١٣ پویانمایی و ۷ فیلم در بخش افقهای نوظهور در منطقه منا.
شعیبی در پاسخ به اینکه آیا خط قرمز برای انتخاب فیلمها داشتهاید یا خیر، عنوان کرد: هر اتفاقی که امروز در سینمای کوتاه رخ میدهد مدیون مدیران سابق انجمن است و بسیار جای تقدیر دارد. از کسانی که برای فیلم کوتاه تمام توانشان را گذاشتند ممنونم. اکنون نزدیک به ۶۰ دفتر در ایران میبینید که اولویت این مدیران حفظ این دفاتر بود. در ادوار مختلف همه با تفکرهای متفاوت تلاششان حفظ این دفاتر بود.
شعیبی ضمن اشاره به اولین ممیزی خود ادامه داد: اولین ممیزی من همراهی با بچههای فیلمساز بود و میدانم که هر کارگردانی با چه ذوقی اثر خود را ساخته است به همین دلیل تلاش کردیم که میزبان حداکثر آثار باشیم و شعار امسال جشنواره هم تقریبا به همین ماجرا اشاره دارد.
وی گفت: ما تنها نکتهای که داشتیم این بود که آثار را حفظ کنیم و به تلاش هنرمندان اهمیت دهیم و اغلب آثار با کیفیت و قابل احترام بودند.
در ادامه شعیبی در خصوص فیلمهای بخش مقاومت گفت: پرداختن به صورت مستقل به موضوع جنگ ۱۲ روزه اهمیت دارد، اما قرار نگرفتن آن در بخش اصلی مسئله است.
وی افزود: جشنواره طی پنج روز و در باکسها و سانسهای مشخص ادامه دارد و داورها باید با زمانبندی مشخصی به ارزیابی فیلمها بپردازند. امسال به دلیلی کیفیت خوب فیلمها، از باکس ۸۰۰ دقیقه به هزار دقیقه رسیدهایم و حتی تعداد فیلمهای بخش مسابقه به لحاظ تعداد و زمان افزایش یافته است.
وی افزود: پویایی حاضر در فیلم کوتاه و تلاشهای فیلمسازان همواره با مسائل روز در ارتباط است که بازتاب آن در اخبار روزمره وجود دارد. زمانی که با حجم زیاد آثار در بخش مقاومت مواجه شدیم تصمیم گرفتیم تا این آثار حتما دیده شوند و باکس مشخصی برای این آثار در نظر گرفتیم.
وی در ادامه گفت: روحیهای درخشان در میان فیلمسازان کوتاه وجود دارد که امیدوارم به فیلمسازان بلند نیز تسری یابد و آن اینکه به دنبال دیده شدن آثار خود هستند و صرفا به جایزه اهمیت نمیدهند. این تلاش مثبت و درستی است که فیلمساز میتواند برای اثر خود نشان دهد و تعداد فیلمهای بخش مقاومت کمتر از مسابقه بوده و ممکن است تصمیم بگیریم از آنها تقدیر کنیم.