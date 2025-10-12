به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس کل دادگستری استان اصفهان در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان اصفهان گفت: این تغییر راهبرد اجرایی با هدف تمرکز بر شناسایی و رفع گلوگاه‌ها و موانع کلان صنایع صورت گرفته و ظرف شش‌ماه اول امسال مشکلات تعدادی از صنایع با همین رویکرد برطرف شده است.

حجت‌الاسلام اسداله جعفری افزود: با شناسایی گلوگاه‌ها و موانع در مسیر صنایع مختلف از جمله کشاورزی و صنایع و معادن و تلاش برای رفع آن، مشکل مشابه سایر فعالان آن صنعت برطرف می‌شود.

رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی استان اصفهان گفت: مواردی از سوی دادگستری استان به قوه قضائیه منعکس و با دستور ریاست قوه پیگیری شده است.

در این نشست همچنین تصریح شد که رفع بسیاری از موانع و مشکلات واحد‌های تولیدی و صنایع مختلف، خارج از حیطه فعالیت دستگاه قضایی است، اما با نشست‌های مشترکی که نمایندگان قوای سه‌گانه در استان دارند با طرح موضوع در خصوص رفع آن پیگیری‌ها و اقدامات لازم به‌عمل می‌آیدو برخی موارد نیز برای پیگیری در سطح ملی به مراجع بالاتر ارجاع می‌شود

در ششمین نشست ستاد اقتصاد مقاومتی در سال جاری مشکلات دو صنعت نساجی و تولید لوازم خانگی بررسی، کارگروه‌های مرتبط تشکیل و دستوراتی برای پیگیری و رفع این مسائل صادر شد