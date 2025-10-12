به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ علی لقمانی با اشاره به اهمیت سامانه جستجوی شغل برای کاریابی جوانان گفت: این سامانه به عنوان یک واسطه هوشمند، ارتباط میان کارجویان و کارفرمایان را تسهیل می‌کند و زمینه دسترسی سریع و آسان به فرصت‌های شغلی را فراهم می‌آورد.

وی با بیان اینکه پارسال هزار و ۵۱۲ گیلانی به واسطه این سامانه صاحب شغل شدند گفت: از ابتدای امسال تاکنون نیز ۷۰۴ جوان گیلانی صرفاً از طریق این سامانه مشغول به کار شدند.

وی با بیان اینکه ۵۵ واحد کاریابی داخلی فعال در استان گیلان فعالیت می‌کنند افزود: در نیمه نخست امسال ۸ هزار و ۴۲۴ فرصت شغلی در سامانه رصد اشتغال ثبت شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان، تعهد اشتغال استان در سال ۱۴۰۴ را ۲۲ هزار و ۴۳۸ شغل عنوان کرد و افزود: تا ۱۵ مهر امسال، ۹ هزار و ۱۷۵ فرصت شغلی معادل ۴۰ درصد تعهدات، محقق شده است.

علی لقمانی با بیان اینکه ۳۰۰ هزار بیمه شده کارگاهی در استان گیلان مشغول به فعالیت هستند، گفت: افزون بر ۳۰ هزار نفر در تعاونی‌های استان اشتغال دارند.