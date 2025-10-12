به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سیدقاسم خورشیدی با اشاره به خرید ۸۵ تن جو از طریق اتحادیه دامداران استان در راستای تأمین نهاده‌های دامی مورد نیاز دامداران باغملک، گفت: این محموله از بندر امام خمینی بارگیری و به شهرستان ارسال شده است.

وی افزود: در مرحله نخست، دو سرویس به میزان ۵۰ تن در انبار عامل شهرستان تخلیه و در همان روز کیسه‌گیری و توزیع این مقدار از ۱۸ مهر ماه آغاز شد و به دامدارانی تحویل داده شد که دارای بیمه‌نامه معتبر دام و هویت تأییدشده بودند.

خورشیدی اظهار داشت: مرحله دوم شامل ۲۵ تن جو بود که در انبار عامل شهرستان تخلیه و کیسه‌گیری شد و طبق برنامه‌ریزی، ۱۹ مهرماه توزیع شد.

سرپرست جهاد کشاورزی باغملک هدف از توزیع نهاده‌ها را حمایت از دامداران و تسهیل دسترسی آنان به خوراک دام، با رعایت ضوابط بیمه‌ای و هویتی عنوان و تصریح کرد: این اقدام با نظارت دقیق و در چارچوب سیاست‌های حمایتی بخش کشاورزی صورت گرفته است.