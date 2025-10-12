پخش زنده
استاندار آذربایجانغربی گفت: با توجه به موقعیت راهبردی استان و افزایش حضور سرمایهگذاران در بخشهای مختلف، توسعه شبکه پروازی ضروری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ علی رستمی عضو هیأتمدیره و راهبر عملیات فرودگاهی شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران با رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی دیدار و گفتوگو کرد.
استاندار آذربایجانغربی در این دیدار با اشاره به آغاز طرحهای کلان و حضور سرمایهگذاران در حوزههای مختلف استان، گفت: با توجه به موقعیت راهبردی آذربایجانغربی در مرزهای شمال غرب کشور و افزایش حضور سرمایهگذاران در بخشهای مختلف، توسعه شبکه پروازی از اهمیت بالایی برخوردار بوده و انتظار میرود شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران نگاه ویژهای به این موضوع داشته باشد.
رضا رحمانی همچنین با اشاره به زیرساختهای حملونقل استان، افزود: در آذربایجانغربی سه فرودگاه فعال داریم و لازم است این ظرفیتها را در حوزه کارگو (باربری هوایی) نیز بهکار گیریم.
وی در ادامه با اشاره به اهمیت افزایش پروازهای خارجی از آذربایجانغربی، خاطرنشان کرد: ضرورت دارد برنامهریزی لازم جهت حضور بخش خصوصی به منظور سرمایهگذاری در حوزههای بار هوایی و CIP فرودگاه صورت پذیرد تا خدمات فرودگاهی استان به استانداردهای بینالمللی نزدیکتر شود.
عضو هیأتمدیره و راهبر عملیات فرودگاهی شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران نیز ضمن قدردانی از توجه و حمایتهای مستمر استاندار آذربایجانغربی در موضوعات مختلف فرودگاهی، گفت: با توجه به اهمیت اجرای طرح توسعه فرودگاههای آذربایجانغربی، حمایتهای نمایندگان و مدیران استانی از اجرایی نمودن پروژههای فرودگاهی براساس پیشبینیهای انجام شده و طرح جامع مصوب فرودگاه در دستورکار باشد.