کاهش ۳۰ درصدی تولید عسل در جوین
میزان تولیدعسل در جوین نسبت به سال گذشته ۳۰ درصد کاهش یافته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مرکز خراسان رضوی، رئیس جهاد کشاورزی شهرستان جوین گفت: سالانه بیش از ۱۰ تن عسل با کیفیت در این شهرستان تولید میشود، اما امسال به دلیل خشکسالی و گرمای شدید،فقط هفت تن عسل از کندوهای این شهرستان برداشت شد.
قاسم نیکپسند،با اشاره به سرشماری سراسری زنبورستانها که از ۵ تا ۱۷ مهرماه انجام شد، اظهار کرد: در حال حاضر ۴۰ زنبورستان با ۱۵۷۴ کندوی فعال در شهرستان جوین وجود دارد.
وی افزود: هدف از اجرای طرح سرشماری، ثبت دقیق اطلاعات کلنیها، میزان تولید، نژاد زنبورها، بهرهبرداران و تلفات احتمالی است تا بستر مناسبی برای برنامهریزی، حمایت از زنبورداران و توسعه پایدار زنبورداری فراهم شود.
نیک پسند با بیان اینکه علاوه بر عسل، فرآوردههایی نظیر برهموم، ژل رویال، موم و گرده نیز در این شهرستان تولید میشود، افزود: این فرآوردهها در صنایع غذایی، دارویی و آرایشی کاربرد دارد و به رونق اقتصاد کشاورزی منطقه کمک میکنند.