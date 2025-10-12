به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، رئیس جهاد کشاورزی شهرستان جوین گفت: سالانه بیش از ۱۰ تن عسل با کیفیت در این شهرستان تولید می‌شود، اما امسال به دلیل خشکسالی و گرمای شدید،فقط هفت تن عسل از کندوهای این شهرستان برداشت شد.

قاسم نیک‌پسند،با اشاره به سرشماری سراسری زنبورستان‌ها که از ۵ تا ۱۷ مهرماه انجام شد، اظهار کرد: در حال حاضر ۴۰ زنبورستان با ۱۵۷۴ کندوی فعال در شهرستان جوین وجود دارد.

وی افزود: هدف از اجرای طرح سرشماری، ثبت دقیق اطلاعات کلنی‌ها، میزان تولید، نژاد زنبورها، بهره‌برداران و تلفات احتمالی است تا بستر مناسبی برای برنامه‌ریزی، حمایت از زنبورداران و توسعه پایدار زنبورداری فراهم شود.

نیک پسند با بیان اینکه علاوه بر عسل، فرآورده‌هایی نظیر بره‌موم، ژل رویال، موم و گرده نیز در این شهرستان تولید می‌شود، افزود: این فرآورده‌ها در صنایع غذایی، دارویی و آرایشی کاربرد دارد و به رونق اقتصاد کشاورزی منطقه کمک می‌کنند.