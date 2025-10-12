به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ ۳۰خیر مدرسه ساز خمینی شهری تاکنون بیش از ۶۰واحد آموزشی را در این شهرستان ساخته‌اند و ۱۷طرح هم در حال ساخت با مشارکت خیران است.

استاندار اصفهان در این آیین به اجرای ناقص قانون بند خ ماده ۲۰ شامل مشارکت خیران در ازای بخشودگی مالیاتی اشاره کرد و گفت: با توجه به تصویب این قانون سازمان برنامه و بودجه و امور مالیاتی نسبت به اجرای آن تعلل می‌کنند و مایه دلسردی خیران شده است.

وی افزود: اگر این قانون به درستی اجرا شود بیش از ۸۰هزار طرح نیمه تمام استان در کوتاه مدت تکمیل می‌شود.

در پایان این مراسم، قرارداد ساخت سه واحد آموزشی با مشارکت خیران خمینی شهری منعقد شد.