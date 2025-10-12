هوا تا حدودی گرمتر میشود
هواشناسی خراسان جنوبی ادامه روند افزایشی دمای هوا را تا صبح فردا پیش بینی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی
، کارشناس هواشناسی استان گفت: بر اساس خروجی مدلهای پیش یابی هواشناسی ادامه روند افزایشی دما را تا صبح فردا انتظار داریم و هوا تا حدودی گرمتر خواهد شد.
زارعی افزود: در برخی ساعات افزایش سرعت وزش باد گاهی با گرد و خاک به ویژه در نیمه غربی استان هم قابل پیش بینی است.
وی گفت: در شبانه روز گذشته سربیشه با حداقل دمای ۵ درجه سلسیوس خنکترین و طبس و دهسلم با حداکثر دمای ۳۷ درجه سلسیوس گرمترین نقاط استان بودند.
کارشناس هواشناسی استان افزود: نوسانات دمایی در مرکز استان هم بین ۳۱ و ۱۴ درجه سلسیوس ثبت شد.