به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی ، کارشناس هواشناسی استان گفت: بر اساس خروجی مدل‌های پیش یابی هواشناسی ادامه روند افزایشی دما را تا صبح فردا انتظار داریم و هوا تا حدودی گرمتر خواهد شد.

زارعی افزود: در برخی ساعات افزایش سرعت وزش باد گاهی با گرد و خاک به ویژه در نیمه غربی استان هم قابل پیش بینی است.

وی گفت: در شبانه روز گذشته سربیشه با حداقل دمای ۵ درجه سلسیوس خنک‌ترین و طبس و دهسلم با حداکثر دمای ۳۷ درجه سلسیوس گرم‌ترین نقاط استان بودند.

کارشناس هواشناسی استان افزود: نوسانات دمایی در مرکز استان هم بین ۳۱ و ۱۴ درجه سلسیوس ثبت شد.