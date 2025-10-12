پخش زنده
حجتالاسلام محسنی اژهای در پیامی قهرمانی تیم ملی وزنهبرداری کشورمان در رقابتهای قهرمانی ۲۰۲۵ جهان در کشور نروژ را تبریک گفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، متن این پیام به شرح ذیل است:
بسم الله الرحمن الرحیم
پولادمردان وزنهبرداری جمهوری اسلامی ایران در رقابتهای قهرمانی جهان، با مدد گرفتن از حضرات معصومین سلامالله علیهم اجمعین، جانانه تلاش کردند و سنگینترین وزنهها را بالای سر بردند و با نشان های رنگارنگ و کسب عنوان قهرمانی، دل مردم ایران را شاد کردند.
به همه ملیپوشان وزنهبرداری کشورمان و مربیان و مسئولان این رشته ورزشی خدا قوت میگویم و توفیقات روزافزون آنها را در تمام مراحل زندگیشان از خداوند متعال مسئلت دارم.
غلامحسین محسنی اژهای