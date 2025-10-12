پخش زنده
طبق اعلام وزارت نیرو، حجم آب مخازن سدهای کشور از ابتدای سال آبی تاکنون ۳۶ درصد پرشدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از وزارت نیرو، از ابتدای سال آبی تاکنون، ورودی آب مخازن سدها ۴۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته و همچنین خروجی سدها با حجم یک میلیارد و ۳۱ میلیون متر مکعب نسبت به سال گذشته ۳۱ درصد کاهشی بوده است.
حجم کلی آب مخزن سدهای کشور به ۱۷ میلیون متر مکعب رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۴ درصد کاهش داشته است. همچنین درصد پرشدگی سدهای سفیدرود ۳ درصد، استقلال ۳ درصد، شمیل و نیان صفر، طرق ۵ درصد، دوستی ۳ درصد، نسا ۶ درصد وساوه ۶ درصد است.
سدهای استان تهران و البرز نیز وضعیت مناسبی ندارند بطوری که سد امیرکبیر ۷۸ درصد، سدلار ۴۷ درصد، طالقان ۳۵ درصد و لتیان و ماملو ۵۲ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشتند.