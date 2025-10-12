پخش زنده
امروز: -
دادستان مرکز استان خوزستان و معاونین وی، در دیدار مردمی با ۴۰ح نفر از شهروندان، به درخواستها و مشکلات حقوقی و قضایی آنان رسیدگی کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در ادامه روند دیدارهای مردمی برای تقویت ارتباط میان مراجعهکنندگان و مسئولان قضایی، ۴۰ نفر از شهروندان استان خوزستان با امیر خلفیان، دادستان مرکز استان، و معاونان وی به صورت حضوری و بیواسطه دیدار و گفتوگو کردند.
این دیدار که در محل دادستانی مرکز استان برگزار شد، فرصتی فراهم کرد تا شهروندان بدون هرگونه واسطه مسائل و مشکلات خود را به صورت مستقیم با دادستان در میان گذاشته و راهکارهای قانونی و قضایی مرتبط دریافت کنند.
امیر خلفیان در این دیدار گفت: حضور مردم و ارتباط مستقیم با دستگاه قضایی نشاندهنده اعتماد عمومی به این نهاد است و ما وظیفه داریم در مسیر رفع مشکلات و چالشهای قضایی شهروندان نهایت تلاش خود را انجام دهیم.
وی ادامه داد: این دیدارها برای شنیدن خواستهها و ارائه مشاورههای حقوقی، پلی میان مردم و دستگاه قضایی ایجاد میکند و گامی در جهت تحقق عدالت محسوب میشود.
معاونان نیز در کنار دادستان مرکز خوزستان به بررسی موضوعات مطرحشده پرداختند و دستورات لازم را برای پیگیری موارد ارائهشده صادر کردند.