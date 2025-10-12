به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رییس بیمارستان امام حسین (ع) اصفهان گفت: با اجرای طرح «مالیات نشان‌دار»، حدود ۱۷۰ میلیارد تومان مالیات در کمتر از ۴۸ ساعت به همت فعالان اقتصادی و مشاغل حقیقی کشور برای توسعه بیمارستان کودکان امام حسین (ع) جمع‌آوری شد.

مهدی قادریان ادامه داد: براساس دستورالعمل ابلاغی هیئت دولت، مؤدیان مالیاتی می‌توانند در زمان پرداخت، با مشخص‌کردن محل مصرف مالیات، آن را به طرح‌های سلامت‌محور اختصاص دهند.

یکی از چالش‌های اساسی نظام سلامت، تأمین پایدار منابع مالی است که نشان‌دار کردن مالیات‌ها، فرصتی ارزشمند برای مشارکت مستقیم مردم و اصناف در توسعه زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی است و با استقبال صنوف و صنایع از این طرح، می‌توان شاهد تحولی جدی در تجهیز مراکز موجود و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام بود.

این قانون فرصتی برای مردم و مؤدیان مالیاتی فراهم کرده تا با بهره‌مندشدن از مزایای آن، به طور مستقیم نتیجه مشارکت مالی خود را نیز در بهبود زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی استان و شهرستان‌ها مشاهده کنند.

مرکز درمانی فوق تخصصی کودکان امام حسین (ع) اصفهان هشتمین مرکز فوق تخصصی کودکان دانشگاهی در کشور است، که به ۱۹۰ تخت فعال بستری مجهز است و در این مرکز امکان جراحی روازنه ۴۵ تا ۵۰ بیمار و مراجعه ۷۰۰ بیمار به درمانگاه‌ها و بستری ۸۰ بیمار در اورژانس فراهم است.