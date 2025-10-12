سطح زیرکشت چغندر قند پاییزه در بردسکن با پنج برابر افزایش نسبت به سال گذشته به ۴۲ هکتار رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،مدیر جهاد کشاورزی بردسکن گفت: با اجرای آبیاری تیپ در تمام مزارع، مصرف آب به شکل چشمگیری کاهش یافته است.

مهدی مسروری با اشاره به اهمیت کشت چغندر قند پاییزه به عنوان یکی از محصولات استراتژیک کشور اظهار داشت: کشت پاییزه این محصول علاوه بر صرفه‌جویی قابل‌توجه در مصرف آب، امکان استفاده از نزولات جوی و کاهش هزینه‌های تولید را برای کشاورزان فراهم کرده است.

وی افزود: چغندر قند پاییزه نسبت به نوع بهاره، با بهره‌گیری از شرایط اقلیمی مناسب، موجب افزایش درآمد کشاورزان و ایجاد اشتغال پایدار در منطقه می‌شود.