به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکزمهاباد؛ امام جمعه مهاباد در یادواره سرداران و ۷۷۵ شهید مهاباد گفت: امروز کشور‌های اروپایی هم در دفاع از مردم مظلوم غزه به میدان آمده‌اند.

ماموستا عبدالسلام امامی، با اشاره به اینکه اکنون کرد، ترک، فارس، عرب، ایرانی و غیر ایرانی، شیعه و سنی برای دفاع از فلسطین متحد شده‌اند، تصریح کرد: در روز‌های آینده تغییر معادلات سیاسی در دنیای غرب به نفع فلسطین خواهد بود.

امام جمعه مهاباد گفت: تنها کشوری که جرأت رویارویی مستقیم با رژیم صهیونسیتی را داشت، جمهوری اسلامی ایران و رهبر عظیم الشأن ایران بود.

ماموستا امامی اظهارداشت: انتصاب فرماندهان جایگزین به جای فرماندهان شهید نشانه مدیریت استراتژیک جنگ توسط رهبر انقلاب بود.

وی اضافه کرد: برای نخستین بار رژیم صهیونیستی باسلاح‌هایی که توسط فرزندان این مرز و بوم ساخته شده طعم عذاب را چشید.