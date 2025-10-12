مدیر صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیای و بهره‌برداری از آثار و بنا‌های تاریخی تأکید کرد: احیای بنا‌های تاریخی مانند کاروانسرای سعدالسلطنه، در واقع زنده کردن خاطره جمعی و بخشی از هویت تاریخی سرزمین ایران است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، ضرغامی در مراسم افتتاح طرح‌های شهرداری قزوین، با اشاره به اهمیت استراتژیک قزوین گفت: بزرگ‌ترین کاروانسرا‌های کشور در اختیار این صندوق قرار دارند که از جمله آنها می‌توان به کاروانسرای سعدالسلطنه در داخل شهر قزوین اشاره کرد.

وی همچنین از روند مرمت یک کاروانسرای برون‌شهری دیگر در استان سمنان خبر داد که به زودی افتتاح خواهد شد.

مدیر صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیای و بهره‌برداری از آثار و بنا‌های تاریخی خاطرنشان کرد: این بنا‌ها برای قرن‌ها شاهراه رفت و آمد کاروان‌ها، بازرگانان و مردمی بوده‌اند که سازنده تاریخ این سرزمین هستند.

وی افتتاح هتل سرای قهرمانی را تجلی این امر دانست و افزود: این فضا اکنون به مکانی تبدیل شده است که مردم، گردشگران و هنرمندان می‌توانند در آن زندگی، اقامت و تجربه کسب کنند.