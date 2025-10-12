کاروانسراها تبلور هویت تاریخی کشور است
مدیر صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیای و بهرهبرداری از آثار و بناهای تاریخی تأکید کرد: احیای بناهای تاریخی مانند کاروانسرای سعدالسلطنه، در واقع زنده کردن خاطره جمعی و بخشی از هویت تاریخی سرزمین ایران است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، ضرغامی در مراسم افتتاح طرحهای شهرداری قزوین، با اشاره به اهمیت استراتژیک قزوین گفت: بزرگترین کاروانسراهای کشور در اختیار این صندوق قرار دارند که از جمله آنها میتوان به کاروانسرای سعدالسلطنه در داخل شهر قزوین اشاره کرد.
وی همچنین از روند مرمت یک کاروانسرای برونشهری دیگر در استان سمنان خبر داد که به زودی افتتاح خواهد شد.
مدیر صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیای و بهرهبرداری از آثار و بناهای تاریخی خاطرنشان کرد: این بناها برای قرنها شاهراه رفت و آمد کاروانها، بازرگانان و مردمی بودهاند که سازنده تاریخ این سرزمین هستند.
وی افتتاح هتل سرای قهرمانی را تجلی این امر دانست و افزود: این فضا اکنون به مکانی تبدیل شده است که مردم، گردشگران و هنرمندان میتوانند در آن زندگی، اقامت و تجربه کسب کنند.
ضرغامی تأکید کرد که هدف اصلی صندوق احیا همواره بازگرداندن این اماکن تاریخی به چرخه حیات اجتماعی و اقتصادی است.
معاون سیاسی امنیتی استاندار هم گفت: قزوین با قدمت چندین ساله در تاریخ ایران دارای تأثیر گذاری عمیقی است و همواره به عنوان یک مرکز تمدنی و فرهنگی مهم شناخته میشود.
شهرام احمدپور افزود: از زمان ورود اسلام به ایران، قزوین با شخصیتها و مفاخر خود همواره در عرصههای مختلف تأثیرگذار بوده است.
وی بیان کرد: روایت تاریخ و شخصیتهای برجسته در قزوین از قرون گذشته تاکنون ادامه دارد. ما به زندگی در این دیار افتخار میکنیم و ورود شخصیتهای ملی و ارزشمند به قزوین مایه مباهات ماست.
احمدپور همچنین به انتخاب قزوین به عنوان پایتخت در دوران صفویه اشاره کرد و افزود: در آن زمان، دولت صفویه قزوین را به عنوان پایتخت خود برگزید و این انتخاب نشاندهنده تمایز این شهر نسبت به دیگر مناطق بوده است.
شهردار قزوین هم گفت: امروز پای تمام آثار تاریخی شهرمان ایستادهایم و حفظ آثار تاریخی شهر قزوین برای ما از اهمیت ویژهای برخوردار است.
صباغی با اشاره به حفظ آثار تاریخی شهر قزوین گفت: در کنار اهمیت حفظ آثار تاریخی جلب رضایت مردم در اولویت اول قرار دارد.
شهردار قزوین با بیان اینکه در سایه همدلی و مدیریت مجموعه مدیران استان گفت: امروز در سایه همین مدیریت مطلوب مشکل مالی نداریم در اجرای طرحهای عمرانی شهرداری وجود ندارد.