به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، استاندار خراسان جنوبی تأمین نهاده های دامی در راستای رفع دغدغه دامداران را مهم عنوان کرد و افزود: تأمین نهاده های دامی در راستای رفع دغدغه دامداران از اولویت های استان است که با جدیت پیگیری می شود و در نشست استانداران با رئیس جمهور هم مطرح و پیگیری خواهد شد.

هاشمی با بیان اینکه روز گذشته حجم قابل توجهی نهاده دامی وارد استان شده است گفت: تأمین نهاده های دامی موضوعی کشوری است و وزارت جهاد کشاورزی برای رفع این مشکل برنامه هایی دارد.

وی در بازدید از واحد‌های دامداری مرک در قالب یکشنبه های صنعتی، گفت:۴۷ واحد از ۹۰ قطعه واگذار شده در این مجتمع فعال است و نقش مهمی در تولید شیر و گوشت دارد.

استاندار در خصوص رسیدگی به مشکلات این واحد گفت: شرکت گاز طبق قانون، گازرسانی را تا ورودی مجتمع انجام داده و اجرای انشعابات داخل مجموعه باید با سرمایه گذاری واحدها و حمایت جهاد کشاورزی صورت گیرد.

هاشمی افزود: اعتبارات مورد نیاز برای گازرسانی به واحدهای فعال در صورت امکان از محل منابع اعتباری سال ۱۴۰۴ تأمین خواهد شد.

رسیدگی به راه دسترسی مناسب از دیگر مشکلاتی بود که مطرح شد که نیازمند اقدام و همکاری دستگاه های متولی است.